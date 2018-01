Dominanz der Volleyballer

Bühl - "Um unseren Nachwuchs mache ich mir keine Sorgen", betonte Hubert Schnurr als Präsident des Turnvereins Bühl beim Neujahrsempfang im Kappelwindecker Gemeindehaus Sankt Maria. Die sportlichen Erfolge, insbesondere der Jugendabteilungen der Kunstturner, Schwimmer, Leichtathleten, Tischtennisspieler und Volleyballer konnten sich im abgelaufenen Jahr wahrlich sehen lassen.

Ein Novum gab es bei der Ehrung "Mannschaft des Jahres". Erstmals wurde nicht ein einzelnes Team aus den verschiedenen Abteilungen ausgezeichnet, sondern alle Mannschaften der gesamten Volleyballabteilung. Andreas Bäcker, der Vorstandsvorsitzende, begründete die Titelvergabe mit den herausragenden sportlichen Erfolgen in den überregionalen Wettbewerben. Hier waren die männlichen Nachwuchsteams besonders erfolgreich: Das U20 Team sicherte sich den Titel bei den nordbadischen Meisterschaften, die U18 zog im gleichen Wettkampf gleich und legte mit dem Gewinn der süddeutschen Meisterschaft sogar noch einen drauf. Die U16 belegte unter anderem den dritten Platz bei den süddeutschen Meisterschaften, während die Mannschaft U14 nordbadischer Vizemeister wurde.

Die Meisterschaft in der Kreisliga sicherte sich das dritte Damenteam. In der kommenden Saison spielen die Bühlerinnen in der Bezirksliga. Platz eins in der Bezirksklasse errang das Team Herren 3, künftig spielt es in der Bezirksliga. Überaus zufrieden mit den Leistungen zeigte sich Oliver Stolle, Abteilungsleiter und Hallensprecher der Bisons. Er unterstrich die Dominanz des Bühler Volleyballs in den Wettbewerben, insbesondere im Jugendbereich.

Zur "Trainerin des Jahres" kürte der TV Bühl die Übungsleiterin aus dem Bereich Breitensport, Ute Weller. Abteilungsleiterin Manuela Gemser hob in ihrer Laudatio das große Engagement Wellers hervor, deren Motto laute: "Frage nicht nach dem, was die Stadt für Dich tut, sondern danach, was Du für die Stadt tun kannst." Mit ihrem Dank an Ute Weller verband Gemser die "intensive" Bitte, so weiterzumachen.

Für herausragende Leistungen im Schwimmen zeichnete der Turnverein Martina Faust mit dem Titel "Sportlerin des Jahres" aus. Siege und Plätze bei Deutschen Meisterschaften und Mastermeisterschaften, bei den Baden-Württemberg-Masters sowie den internationalen baden-württembergischen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen unterstrichen die herausragende Leistungsfähigkeit der Vorzeigeathletin. "Auch in der Altersklasse AK 50 kann man noch Spitzenleistungen bringen", betonte Abteilungsleiter Jochen Schweikert.

"Sportler des Jahres" wurde Abdullah Mohamed Ali. Der aus Somalia stammende Läufer bestach durch seinen großen Trainingseifer und seine zahlreichen Erfolgen über Mittelstreckendistanzen. Zur "Abteilung des Jahres" wählte die Jury die Kunstturnabteilung. Die Turner, hieß es, hätten sich trotz widriger Trainingsumstände (Wasser in der Halle) nicht von ihren Übungseinheiten abhalten lassen. Sonderehrungen außerhalb des sportlichen Bereichs erhielten die Mixed-Mannschaft, die Vereinsmitglieder Christina Stolle, Birgit Oster, Heike Gallas und Petra Pflüger für ihr Engagement im Organisationsbereich der Volleyballabteilung, Ralf Fäßler als Vorbild für Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement bei den Kunstturnern sowie Melanie und Helmut Hauser für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei den Turnveranstaltungen.

Seinen persönlichen Dank richtete Präsident Schnurr an alle ehrenamtlich tätigen Abteilungs- und Übungsleiter des 1867 gegründeten Turnvereins. "Sie alle haben eine Goldmedaille verdient", sagte er. Als herausragende Termine nannte er das Pokalendspiel der Bisons in Mannheim (4. März), das Hochsprungmeeting (27. Juni) und das Schwimmmeeting (30. Juni).