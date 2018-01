Dorfmusikanten mit engem Zusammenhalt

Zuvor hatte Seiler das Jahr Revue passieren lassen. Ein Höhepunk sei dabei die musikalische Sommernacht am See mit dem Leitthema "Open-Air-Kino" gewesen, bei der mehrere hundert Zuschauer das aufwendige Bühnenprogramm bestaunten. Schriftführerin Kathrin Zeller bilanzierte 21 öffentliche Auftritte, elf davon in Oberbruch. Die eigenen Veranstaltungen wie der Flammkuchendorfhock und der Speckeierhock des Fördervereins seien wieder tolle Erfolge gewesen.

Trotz leicht rückläufigem Probebesuch konnten zahlreiche Musiker glänzen, die nur zwei der insgesamt 41 Gesamtproben verpasst hatten. Die Zahl der Mitglieder beläuft sich auf 155, davon 49 Musiker.

Kassiererin Nicole Seiler erläuterte die finanziellen Bewegungen. Dank gut besuchter Veranstaltungen und zahlreicher Spenden weist die Kasse ein deutliches Plus auf. Altmetall- und Altpapiersammlungen trugen zudem zu einem positiven Ergebnis bei.

Vorsitzender Seiler würde die finanzielle Situation gern nutzen, um in die Jugendausbildung investieren. Leider fehle im kleinen Ortsteil Oberbruch aber der Nachwuchs. Wie Jugendleiterin Sarah Seiler in ihrem Bericht erklärte, konnten trotz intensiver Werbung nur wenige Kinder für die musikalische Ausbildung an einem Instrument gewonnen werden. Zur bestandenen Prüfung des Jungmusiker-Leistungsabzeichens konnte sie in diesem Jahr drei jungen Musikern gratulieren. Raphael Hettler (Schlagzeug) trägt jetzt die bronzene Nadel und ist somit im Gesamtorchester aktiv. Hannah Reith (Klarinette) freute sich über ein tolles Ergebnis beim Abzeichen in Silber, und Sophia Kraft (Klarinette) reihte sich in die Gruppe der Goldabsolventen bei den Dorfmusikanten ein.

Dirigent Wurz appellierte an die Teilnehmer der Versammlung, die musikalische Kultur hochzuhalten. Er erwähnte noch einmal den großen Erfolg der musikalischen Sommernacht am See und gab einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2018.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Versammlung. Lukas Seiler und Sophia Kraft wurden für zehn Jahre Musizieren im Verein geehrt. Große Worte fand der stellvertretende Vorsitzende Jörg Gartner für seinen Chef Christian Seiler. Dieser wurde für 30 Jahre Aktivität als Tubist bei den Dorfmusikanten geehrt.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder den Vorsitzenden ebenfalls im Amt. Auch Kathrin Zeller als Schriftführerin, die aktive Beisitzerin Katharina Nöltner, der passive Beisitzer Klaus Dietsche, die Notenwarte Hannah Seiler und Sina Friedmann sowie Webmaster Michael Gartner wurden für zwei Jahre wiedergewählt.

Jugendleiterin Sarah Seiler gab ihr Amt aus beruflichen Gründen an Sophia Kraft ab. Engelbert Seiler gab sein Amt als Zeugwart ebenfalls auf. Dafür übernimmt er gemeinsam mit Karl-Heinz Seiler die Aufgaben der Kassenprüfer. Als neue Zeugwarte fungieren zukünftig Simone Droll und Alexandra Gartner.

Der Vorsitzende nutzte die Versammlung auch, um weiteren Aktivposten zu danken. Besonders hervor hob er hierbei Vizedirigentin Marion Simeth, Moderatorin Ariane Seiler sowie die scheidenden Funktionsträger Sarah Seiler und Engelbert Seiler. Silke Seiler und Karl-Heinz Seiler erhielten den Dorfmusikanten-Award für freiwillige und selbstlose Aufgaben.