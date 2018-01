Statt Burgfrieden droht Dornröschenschlaf

(red) - Dauerregen und Schneeschmelze lassen derzeit viele Bäche und Flüsse im Land übertreten. Auch am Rhein herrscht Hochwassergefahr, an der Murg ist die Situation etwas entspannter. Spaziergänger sollen sich zudem nur unter Vorsicht im Wald aufhalten (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr

Karlsruhe