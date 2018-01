Mit Ökopunkten allein ist es nicht getan Bühl (gero) - Die Nachfrage nach Gewerbefläche ist "enorm", informierte Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss. Walter Seifermann (GAL) hatte zuvor den hohen Geländeverbrauch moniert, was mit dem Umweltschutzgedanken nicht zu vereinbaren sei. Er räumte allerdings auch ein, "dass Entwicklung sein muss". Er begehrte von der Verwaltung eine Auflistung der Gewerbeflächen pro Kopf im Vergleich zu Nachbarkommunen ähnlicher Größe. Lutz Jäckel (FDP) setzte sich dafür ein, den vorhandenen Betrieben bei Expansionen Vorrang vor Neuansiedlungen einzuräumen. Überlegenswert sei, einen Förderpreis auszuloben, um das BITS (Bühler Innovations und Technologie Start-ups) für Industrie und Handwerk attraktiver zu machen. Solche Überlegungen bestätigte Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier. Das nachlassende Interesse an Existenzgründungen führte der OB auf die Vollbeschäftigung und auf den demografischen Wandel zurück. Bergmaier stellte außerdem auf Nachfrage von Daniel Fritz (CDU), der eine Übersicht über den Flächenbedarf der Betriebe wünschte, ein Treffen der "Projektgruppe Gewerbeflächen" in Aussicht. Diese besteht aus Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderats. Peter Hirn (SPD) gab zu bedenken, dass der Flächenverbrauch "irgendwann einmal zu Ende geht. Wir müssen uns damit begnügen, dass nicht alles bis Sinzheim und Sandweier zugepflastert wird. Ein immer mehr sehe ich nicht, dafür ist die Landschaft zu wertvoll". Ludwig Löschner (GAL) berichtete vom Leid vieler Landwirte durch die Umwandlung von Ackerflächen zu Grünland. Er fragte nach Ausgleichsmöglichkeiten an. Das Ökopunktesystem sei eher "fragwürdig", weil Flächen nun mal nicht vermehrbar seien. Hubert Schnurr stimmte ihm zu: "Flächen sind nicht endlich, und mit Ökopunkten allein packen wir das nicht." Der Flächennutzungsplan sehe indes noch einige freie Flächen vor. Es gelte, verstärkt an "private Brachgebiete ranzukommen". Solche befänden sich in der Erlenstraße. Hier müssten die Eigentümer von einem Verkauf überzeugt werden.

