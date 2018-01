Mit Courage gegen Ausgrenzung und Gewalt Von Marius Merkel Bühl - "Ausgrenzung, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit haben an unserer Schule keinen Platz: Denn wir haben Courage." Mit diesen Worten begrüßten Mia Tausend und Pau Drexler aus dem Courageteam des Bühler Windeck-Gymnasiums die Schüler und Gäste bei der Vernissage zur Wanderausstellung "Demokratie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen. Baden-Württemberg für Toleranz und Menschlichkeit". Gestern Vormittag versammelten sich Schüler, Politiker und Gäste, um die Wanderausstellung, die vom 15. Januar bis 9. Februar im Windeck-Gymnasium Station macht, zu eröffnen. Gekommen waren Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker (CDU) und Gabriele Katzmarek (SPD), Extrem-Bergsteiger Ralf Dujmovits sowie eine Delegation der Bachschlossschule Kappelwindeck. Alle hatten ein gemeinsames Ziel: die Demokratie stärken. Auf Initiative von Lehrerin Barbara Becker hatte das Courageteam der Schule sowohl die Ausstellung als auch die Vernissage organisiert. In Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung soll dabei auf die Gefahren, die von Rechtsextremismus für die Demokratie und Menschenrechte ausgehen, hingewiesen werden. 16 speziell für Jugendliche gestaltete Tafeln, dienen dazu, sich Informationen rund um das Thema anzueignen. Zunächst zeigte sich Sarah Hepp, Referentin der Stiftung, "sehr beeindruckt" vom Rahmenprogramm, das die Verantwortlichen am "Windeck" auf die Beine stellten. Als Stiftungs-Vertreterin hatte sie gleich zu Beginn die Aufgabe, 15 sogenannten Schülerguides ein Zertifikat zu überreichen. Diese Schüler wurden Mitte Januar in die Thematik eingeführt und stehen während der Ausstellung für Fragen und Führungen zur Verfügung. Dann wurde es still in der Aula: Gespannt lauschten die Schüler den Gästen, welches Motto sie sich für diesen Tag ausgedacht hatten und welche Gedanken sie weitergeben wollten. "Die Demokratie macht die Gesellschaft stärker, und besonders das Engagement der Jugendlichen ist dabei von enormer Bedeutung", sagte Nicolette Kressl, die zudem darauf hinwies, dass in der Schule die Grundlagen der Demokratie erlernt werden können. Kai Whittakers Motto lautete "Keep cool and stay toghether" und sollte ausdrücken, dass man sich unangenehmen Situationen stellen muss, "aber trotz allem die Contenance bewahren muss". Er erzählte aus seiner Jugend, wie ihn ein Umzug mit den Eltern vor Probleme im neuen Umfeld stellte, diese aber auch löste. "Zeigen Sie Mut - Mut tut gut!", gab Gabriele Katzmarek den Jugendlichen mit auf den Weg. Sie forderte die Schüler zudem dazu auf, eine Haltung einzunehmen und diese auch zu zeigen. Ralf Dujmovits betonte: "Der freie Zugang zur Bildung ist ein unheimlich wichtiges Privileg, das man nicht überall auf der Welt besitzt." Bürgermeister Wolfgang Jokerst sah sich derweil zurück in die eigene Vergangenheit versetzt: "Ich erinnere mich noch gut, wie wir uns als Schüler des Windeck-Gymnasiums Anfang der 70er Jahre auch schon für Demokratie eingesetzt haben." Ihm war zudem wichtig, dass die Teilhabe der Menschen an der Demokratie erhöht wird. Zum Schluss gab es dann noch einen Appell der stellvertretenden Schulleiterin Andrea Körner an die Jugendlichen: "Den Worten müssen wir nun auch Taten folgen lassen."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Buchvorstellung und Vernissage Baden-Baden (red) - Elisa Musch Becker und Dieter Becker Salentin sind am Sonntag, 14. Januar, im Café Lumen im Kloster Lichtenthal zu Gast. Das Künstlerpaar lädt zu einer Buchvorstellung und Vernissage ein und will mit den Besuchern ins Gespräch kommen (Foto: av). » Weitersagen (red) - Elisa Musch Becker und Dieter Becker Salentin sind am Sonntag, 14. Januar, im Café Lumen im Kloster Lichtenthal zu Gast. Das Künstlerpaar lädt zu einer Buchvorstellung und Vernissage ein und will mit den Besuchern ins Gespräch kommen (Foto: av). » - Mehr Baden-Baden

Vernissage in der Stiftskirche Baden-Baden (red) - Die Ausstellung "Madonna! Madonna!" wird am Sonntag, 30. April, 19.30 Uhr, in der Stiftskirche Baden-Baden am Marktplatz eröffnet. Die Schau kann dann vom 1. bis 14. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden (Foto: Archiv/Zeindler-Efler). » Weitersagen (red) - Die Ausstellung "Madonna! Madonna!" wird am Sonntag, 30. April, 19.30 Uhr, in der Stiftskirche Baden-Baden am Marktplatz eröffnet. Die Schau kann dann vom 1. bis 14. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden (Foto: Archiv/Zeindler-Efler). » - Mehr