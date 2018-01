Ins Haus Mecki ziehen wieder Kinder ein

16 Monate lang war die von Leokadia Maier vor über 55 Jahren gegründete und 2013 geschlossene heilpädagogische Einrichtung verwaist. Geht es nach den mit dem Landratsamt abgestimmten Plänen der Gemeinde, wird sich das Gebäude im Obertal in den kommenden zwei Wochen nach und nach wieder füllen, sagt Rüdiger Schmidt, Leiter des Sozial- und Meldeamts und für Flüchtlinge zuständig.

Die ersten neuen Bewohner, die gestern von der Flüchtlingsbeauftragten Lisa Horcher, Marion Ganz vom Sozialamt und Eigentümerin Leokadia Maier begrüßt wurden, lebten bislang in der Gemeinschaftsunterkunft in Ottersweier (Hub). Sowohl Landkreisverwaltung als auch Gemeinde seien bemüht, wenn möglich Familien mit Kindern ins Haus Mecki zu holen, betont Schmidt. Wie Thair Alqudsiy und seine Frau Faili Ban mit ihren drei Söhnen. Der Jüngste kam vor zehn Monaten in der Baden-Badener Klinik zur Welt. Sie verbrachten die vergangenen zwei Jahre in der Hub. Morgen wird der Familienvater seinen 40. Geburtstag in Bühlertal feiern.

Nach dem Verteilungsschlüssel muss die Talgemeinde 2018 Wohnraum für 88 Menschen in der Anschlussunterbringung bereitstellen. Hauptamtsleiter Frank Bühler betrachtet es deshalb als "Glücksfall", mit dem ehemaligen Kinderheim bereits 50 Prozent der Aufnahmequote erfüllen zu können. Das sieht auch Karin Großmann so, beim Landratsamt für die Gemeinschaftsunterkünfte im Bereich Bühl zuständig. Dem Landkreis sei daran gelegen, anerkannte Flüchtlinge oder Menschen, die laut Gesetz die Gemeinschaftsunterkünfte nach 24 Monaten verlassen müssen, "heimatnah" unterzubringen.

Bürgermeister Hans-Peter Braun sieht in der Anmietung von Haus Mecki eine "gute Lösung", die auch "finanziell vertretbar ist" und spricht von einer Win-win-Situation. Der Mietvertrag ist auf zwei Jahre abgeschlossen. Für weitere 44 Menschen sucht die Gemeinde augenblicklich noch Quartiere. Für Kommunen gerade im ländlichen Raum werde es immer schwieriger, Wohnraum zu finden, räumt Braun ein. Dennoch ist er zuversichtlich, bis Ende des Jahres die Anforderungen erfüllen zu können. "Eine Container-Lösung" schließt der Rathauschef derzeit aus.

In Bühlertal leben aktuell keine Flüchtlinge mehr in einer Erstunterkunft. Von 71 Menschen in der Anschlussunterbringung sind 27 im "Badischen Löwen" untergekommen, neun in einem Haus im Längenbergweg, eine Person lebt in der Laubenstraße. 34 Flüchtlinge, vorwiegend Familien mit Kindern, haben Wohnungen in Privathäusern gefunden. Der Sozialamtsleiter zieht deshalb eine positive Bilanz für 2017. Zu verdanken sei die Vermittlung auch dem Engagement des Flüchtlings-Freundeskreises, der mit Haus- und Wohnungseigentümern Gespräche geführt habe. Die Gemeinde saß ebenfalls im Boot, erzählt Schmidt. Jetzt gilt es, für weitere Asylsuchende Domizile zu finden.