Gebäude-Reinigung kostspielige Angelegenheit Bühl (jo) - Rathäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Sporthallen und alle anderen städtischen Einrichtungen müssen regelmäßig vom Alltagsschmutz befreit werden: insgesamt 87 Gebäude. Für diese Aufgabe setzt die Stadt eigenes Reinigungspersonal ein. Dabei soll es auch bleiben. An eine Privatisierung dieser Dienstleistung ist nicht gedacht. "Wir haben eine Fremdvergabe getestet. Der Versuch war nicht so glücklich", gibt Oberbürgermeister Hubert Schnurr zu verstehen. "Wir fahren finanziell günstiger, wenn wir es selbst machen", unterstreicht Wolfgang Eller, der zuständige Fachbereichsleiter. Ergo: Auch zukünftig werden zahlreiche gute Geister (in der Summe 38,7 Personalstellen) die städtischen Gebäude sauber halten. Das Thema kam dieser Tage bei den Etatberatungen zur Sprache, addieren sich die Personalausgaben den Ausführungen im Haushaltsplan 2018 zufolge doch auf 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Sachaufwand von 120000 Euro. "Ein beachtlicher Posten", so CDU-Stadtrat Daniel Fritz, der eine "kritische Überprüfung" forderte. Fritz, Ortsvorsteher von Weitenung ist, gab zu überlegen, in manchen Gebäuden die Reinigungsintervalle zu verlängern, also weniger häufig zu putzen. Dabei hat er vor allem die Amtsstuben der Stadt- und Ortsverwaltungen im Blick: "Da könnte ich mir vorstellen, dass sich einiges an Kosten einsparen lässt." Wolfgang Eller will die Angelegenheit zunächst "intern auf den Prüfstand stellen". Danach soll in einer Sitzung des Technischen Ausschusses den Stadträten zur Entscheidungsfindung dargestellt werden, "was machbar ist". Über die Reinigung hinaus verursacht das städtische Gebäude-Management weitere Kosten, in toto 2,6 Millionen Euro. Für Walter Seifermann (GAL) Anlass, seine Forderung zu erneuern, die Stadt möge sich von der einen oder anderen Immobilie trennen. Konkret geplant ist dem Vernehmen nach die Veräußerung eines Gebäudes. Um welches es sich handelt, wollte die Stadtverwaltung gestern auf Anfrage "noch nicht" bekanntgeben. Pressesprecher Matthias Buschert bestätigt aber die Absicht der Stadt, das Gelände Rheinstraße 21a zu erwerben: "Wir sind mit dem Eigentümer im Gespräch." Der beabsichtigte Grundstückskauf stehe im Zusammenhang mit der Gestaltung des "Campus Bühl". In diesem Bereich sei der Bau einer Tiefgaragenzufahrt vorgesehen, die Garage ist Bestandteil des Konzepts. Es sei nicht beabsichtigt, das Gebäude an der Rheinstraße abzubrechen.

