Durchmarsch von der Jugendklasse auf den Thron Ottersweier (red) - Gleich zu Beginn des neuen Jahres stand für die Hubertusschützen Ottersweier mit ihrer Königsfeier ein Höhepunkt im Kalender. Hauptschießleiter Stephan Faller gab dabei das streng gehütete Geheimnis um das neue Königspaar bekannt. Grußworte von Bürgermeister Jürgen Pfetzer überbrachte sein Stellvertreter Dieter Kohler. Zu Beginn der Ehrungen stand die Schützenjugend im Mittelpunkt. Jugendtrainer Matthias Löffler stellte fest, dass es aktuell sehr vielversprechende Nachwuchsathleten gebe. An dieser positiven Entwicklung hätten die optimalen Trainingsbedingungen einen großen Anteil. Die Modernisierung der Luftdruck-Schießsport-Anlage habe den Verein attraktiver gemacht. Es gebe den Wunsch, auch Kindern und Jugendlichen unter zwölf Jahren den Schießsport mit der Anschaffung eines Lichtgewehrs näherzubringen. Anders als bei einem Luftgewehr gebe es dabei keine Altersbeschränkung. Löffler und Jugendleiter Dominik Metzinger ehrten die erfolgreichen Nachwuchsschützen. Die Jugendscheibe ging an Philipp Gärtner. Nur mit einem hauchdünnen Abstand landete Adrian Kopf auf dem zweiten Platz vor Lukas Schmiederer. Bei den Jungschützen setzte sich der jüngste Teilnehmer Lukas Schmiederer gegen seine Mitstreiter mit über 200 Teilern Vorsprung durch und gewann zum ersten Mal die begehrte Trophäe in der Jugendklasse. Ihm stehen zur Seite als erster Prinz Marcelino Riehle und als zweiter Prinz Philipp Gärtner. Bei der Damenscheibe hatte Pistolenschützin Theresia Scholz die Nase vorn. Platz zwei belegt Vorjahressiegerin Anita Herrel, Platz drei ging an Angelika Freihaut. Die Königsscheibe genießt neben der Jugend- und Damenscheibe einen besonderen Stellenwert. Sie ging diesmal an Matthias Löffler. Daniel Hechinger landete auf dem zweiten Platz vor Jannik Kern. Große Überraschungen gab es bei den Damen beim Schießen um den Titel der Schützenkönigin. Pistolenschützin Theresia Scholz wurde wie schon im Vorjahr zweite Prinzessin. Angelika Freihaut verfehlte wie im vergangenen Jahr knapp den Titel. Auf Platz zwei wurde sie zur ersten Prinzessin gekürt. Unter großem Beifall wurde Anita Herrel als Schützenkönigin begrüßt - einen Titel, den sie bereits 1986 errungen hatte. Bei der Schützenklasse deutete sich im Kampf um den Königstitel eine kleine Sensation ab. Fabian Wittenberg, Stammschütze der ersten Luftgewehrmannschaft, wurde zweiter Ritter. Knapp davor platzierte sich Walter Friedmann, der mit dem Titel des ersten Ritters belohnt wurde. Übertroffen wurde er vom dreimaligen Jugendkönig Marco Falk, der nach seinem Wechsel in die Schützenklasse, auf Anhieb Schützenkönig wurde. Beim Kampf um die Hubertusscheibe gaben die Teilnehmer auch in diesem Jahr überragende Schüsse ab. Die Athleten fochten den Wettstreit auf der neu installierten Luftdruck-Schießsport-Anlage mit elektronischer Trefferanzeige aus. Die besten Akteure lagen dabei so eng zusammen, dass ihre Treffer mit dem bloßen Auge nicht bewertet werden konnten. Mit einem perfekten Schuss holte sich schließlich Matthias Löffler den Sieg. Er setzte einen sogenannten Dreiteiler ins Ziel. Das bedeutet, dass sein Schuss nur rund drei hundertstel Millimeter neben dem absoluten Zentrum einschlug. Dicht auf den Fersen, mit einem kaum messbaren Unterschied, belegte Benjamin Komm den zweiten Rang. Den dritten Platz errang Daniel Hechinger.

