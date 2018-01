"Unser Herz schlägt fürs Bühlot-Bad"

Im Zusammenhang mit Überlegungen, das freiwerdende Rathaus II für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu nutzen, stellt sich für Stefan Ursprung (FBV) die Frage, ob die notwendigen Umbaukosten in wirtschaftlicher Relation zum Ergebnis stehen. Für beide Schulen beantragt er die Einrichtung einer Ganztagesgrundschule. Angesichts der hohen Kosten für das Freibad sei "kritisch zu prüfen, ob wir uns diese große Investition leisten wollen und auch können".

Ursprung begrüßt es, dass für einen Bebauungsplan im Ortskern des Untertals Mittel vorgesehen sind. Für einen zielgerichteten Ausbau des Breitbandnetzes fordert die FBV einen Masterplan. Mit Hinweis auf die Stadt Günzburg, die gemeinsam mit allen Betrieben eine Internet-Plattform aufgebaut habe, regte Ursprung an, dies auch für Bühlertal zu prüfen. Erneut spricht sich die Fraktion dafür aus, den Spielplatz beim Feuerwehrgerätehaus aufzugeben und in den umgestalteten Park beim Haus des Gastes zu integrieren.

Die FBV wünscht sich auch für Brücken eine Prioritätenliste. Nach Problemen beim Winterdienst solle geprüft werden, ob private Traktoren von Gemeindemitarbeitern gegen entsprechenden Stundensatz eingesetzt werden können. Ein Abgleich mit dem vor Jahren entwickelten Leitbild habe nie stattgefunden, kritisiert Ursprung. Er verlangt, dass "der Gemeinderat einmal jährlich in einem Sachstandsbericht über die aus dem Maßnahmenkatalog durchgeführten und geplanten Punkte informiert wird". Bei allen Beschlussvorschlägen sei auf die in den Handlungsfeldern festgelegten Punkte hinzuweisen.

Für die CDU-Fraktion fordert Volker Blum, "dass das freiwerdende Gebäude, in dem sich derzeit das Haupt- und Baurechtsamt befindet, für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum genutzt wird". Auch er möchte die künftige Ausrichtung des Winterdienstes thematisieren. In unmittelbarer Nähe zum Kindergarten St. Michael und zur Franziska-Höll-Schule sollten Flächen für deren Weiterentwicklung freigehalten werden.

Engpässe im Kiga St. Michael

Die Sanierung von Bachmauern betrachtet Blum als richtigen Schritt. Die CDU habe "große Sorge damit, dass wir in der Kindertagesstätte St. Michael einen Aufnahmestopp haben". Der Gemeinderat müsse sich zeitnah um die Engpässe kümmern und nach kurz- sowie langfristigen Lösungen suchen. Keinen Aufschub vertrügen die Arbeiten für die WLAN-Vernetzung in der Franziska-Höll-Schule. "Unser Ziel muss es sein, ein attraktives Bad für Jung und Alt, für unsere Familien und Schulen zu bieten", unterstreicht Blum. Welche Maßnahmen notwendig seien und umgesetzt werden könnten, werde sich aus der Fachplanung, der genauen Kostenermittlung und der Beratung ergeben. Die Umkleidesituation im Feuerwehrgerätehaus müsse unbedingt verbessert werden. Die veranschlagten Kosten in Höhe € von 810000 Euro erscheinen der CDU allerdings zu hoch. "Es ist zu prüfen, ob es nicht günstiger geht." Mit einem Parkscheinautomaten am Wiedenbachparkplatz sieht die CDU die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, um das Wegenetz mitzufinanzieren. Für "zwingend erforderlich" hält sie eine aktuelle Wandertafel. Außerdem schlägt sie vor, einen Weidewandertag sowie ab Herbst einen Landschaftspflegetag zu veranstalten. Die CDU wünscht sich zudem Beratungen über die Zukunft des Seniorenzentrums im Zusammenhang mit der Landesheimbauverordnung. "Unser Herz schlägt nicht nur links - es schlägt auch für das Bühlot-Bad", formuliert Peter Ganter (SPD). Ob Sanierung oder Neubau sei noch zu entscheiden. Er stellt heraus, dass die "Sparbüchse" der Kommune mit Beginn des Jahres mit über 3,8 Millionen Euro sehr gut gefüllt bleibe. Die Zinslast liege erstmals seit Jahren unter der Hunderttausend-Euro-Grenze. "Wie sieht unsere Zukunftsstrategie als Wohngemeinde aus?", stelle sich für die SPD als zentrale Frage. Da "Kiga-Plätze Mangelware werden", sei die Verwaltung aufgefordert, zusammen mit der Kirchenverwaltung ein Nutzungskonzept zu erarbeiten, "anstatt zuerst Ankäufe und Erweiterungsbauten in Erwägung zu ziehen". Ein zentraler Kinderhort in den freien Räumlichkeiten der Schofer-Schule wäre ebenfalls ein Lösungsansatz. Ganter regt an, der Firma Bosch eine Partnerschaft in Bezug auf die Vorschulkinderbetreuung vorzuschlagen. Als "lebenswichtigen" Schritt betrachtet er die Digitalisierung der Franziska-Höll-Schule. Die Jugend- und Schulsozialarbeit habe sich bewährt, Nachholbedarf sieht der SPD-Sprecher beim Angebot für ältere Jugendliche. Die Nachwuchssorgen vieler Vereine sollten Anlass geben, ein neues Vereinsförderpaket zu schnüren. Was die personelle Situation des Bauhofs sowie den Winterdienst durch Fremdfirmen betrifft, sei die Verwaltung gefragt. Im Kernbereich des Untertals sollte die Möglichkeit einer städtebaulichen Planung und Entwicklung weiter geprüft werden. Eine Parkhauslösung - zum Beispiel im Untertal - habe die SPD schon einmal thematisiert, so Ganter. Parkplätze in der Zentrumsfläche könnten dadurch für andere Nutzungsmöglichkeiten frei werden.