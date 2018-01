Erst "Goldkäfer", dann Stimme der Narrhalla

Neun Jahre hatte Rüdiger Majewski als Protokoller der Narrhalla gewirkt, dann 21 Jahre als stellvertretender Zunftmeister. Dazu erwarb er sich seit 1999 als Leiter der Kappensitzungen Prädikate wie "wortgewaltiger Sitzungspräsident" und scherzende Ehrennamen wie "Häuptling Schnelle Zunge".

Majewski hat sich Ende 2017 aus dem Vorstand zurückgezogen, doch wird er aktiver Narrenrat bleiben. Die Narrhalla-Kappensitzung am morgigen Samstag wird seine letzte als Sitzungspräsident sein, denn: "Es waren wunderbare Jahre, doch irgendwann ist mal gut. Neue Gesichter müssen ran", begründet der "Rüdi" seinen Rückzug.

Er ist ein echter Seehase: In Konstanz am 11. Juli 1955 geboren, wuchs er in Mimmenhausen auf, das seit 1972 zu Salem gehört. Nach Bühl kam Majewski aus beruflichen Gründen - hier war eine Stelle als Gerichtsvollzieher frei. In Bühl wirst Du Dich wohl fühlen, hatte ihm ein Bekannter zugeraten, der Rhein, der Schwarzwald, das gute Essen und der Wein.

Die Narrhalla nahm ihn nach dem üblichen Jahr der Bewährung in ihre Zunft auf, angeregt durch Hans Riebel und Franz Sing. Vom Beruf inspiriert, erhielt Majewski bald den Spitznamen "Kuckuck". In Bühl erlebte er die rheinisch beeinflusste Saalfastnacht hautnah, die er durch "Mainz, wie es singt und lacht" aus dem Fernsehen in Reinkultur kannte. Als Sitzungspräsident sei der Mainzer Rolf Braun Vorbild für ihn gewesen, und in Bühl sei Fred Sackmann sein Vorbild geworden, erinnert sich Majewski.

"Ich hab' einen breiten Rücken", meint er dazu, dass Narrenratskollegen in der Bütt als "Running Gag" auf seine kurze Körpergröße anspielen. Echte Größe zeigt Majewski in seinen schlagfertigen Moderationen, in seinen Laudationes und in seinen Beiträgen zum Bühnenprogramm.

In Ulrich Wendts Amtszeit als Oberbürgermeister persiflierte Rüdiger Majewski diesen in den Kappensitzungen. Mimik, Gestik und die flotte Fönfrisur waren so ähnlich, dass schon mal gefragt wurde: "Wer ist hier das Original?" Schmunzelnd erinnert sich Majewski an seine Auftritte als Macho, als Bisonjäger, als Radrennfahrer des Bühler LuK-Cups und als Bundesliga-Volleyballer des TV Bühl. Nicht nur in der Kappensitzung schlüpfte er in all seiner Kürze in diese balltragende Rolle, sondern er lief auch in der Großsporthalle als "Mitspieler" zwischen den langen Profi-Kerls zum Match ein. "Das war herrlich komisch", lacht Majewski.

Die Freundschaft zwischen Narrengesellschaften zu pflegen, sei ihm - zusammen mit dem langjährigen Zunftmeister Hans-Peter Maisch - immer ein Anliegen gewesen, nicht nur mit den Vereinen der Großen Kreisstadt, sondern auch mit der Konstanzer Elefanten AG; diese Verbindung hatte vor über 20 Jahren der damalige Sitzungspräsident Roland J. Meixel auf Grund einer Wette mit Gerhard Helbing (auch er ist ein Seehase) hergestellt.

Weit über Bühl strahlt der "Interregionale Närrische Frühschoppen" aus. Am 4. Februar wird die Narrhalla ihn zum sechsten Mal auf Burg Alt-Windeck veranstalten. Die 14 Frühschoppen davor hatten im Schlosshotel Bühlerhöhe ihr Domizil gehabt. Diese legendäre "Bühler Fastnacht auf höchstem Niveau" (knapp 800 Meter überm Meeresspiegel) hatten der damalige Oberbürgermeister Gerhard Helbing, Gerold Hammes und Hoteldirektor Horst Jüntgen initiiert.

Rüdiger Majewski setzte sich stets als Talentsucher ein: Er konnte Büttenstars von Konstanz bis Mainz für die Mitwirkung in der Bühler Fastnacht gewinnen.