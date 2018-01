Stadt hat vieles nicht in der eigenen Hand

Der Haushaltsentwurf bringt es auf ein Gesamtvolumen in Höhe von rund zwölf Millionen Euro. Dass Lichtenau im Vergleich zu anderen Kommunen ähnlicher Größe damit über eine geringe Finanzkraft verfügt, ist dem Bürgermeister bewusst. Sowohl in der Steuerkraftsumme als auch bei der Nettoinvestitionsrate je Einwohner liege Lichtenau deutlich unter dem Landesdurchschnitt. "Dies belegt, dass wir noch sorgsamer mit unserem Geld umgehen müssen als andere Kommunen", betonte Greilach. Der Stadt sei es trotzdem gelungen, in den vergangenen Jahren Kredite zu tilgen, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung nun bei 26 Euro und damit 14 Mal niedriger als im Landesschnitt liege.

Die Kommune profitiere davon, dass die Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen im siebten Jahr in Folge gestiegen seien. "Die dauerhaft gute konjunkturelle Lage ermöglicht es uns, Pflichtaufgaben zu erfüllen und weitere Projekte anzugehen", sagte der Bürgermeister. Dabei seien die Ausgaben vor allem im Verwaltungshaushalt "mit erheblicher Dynamik" gestiegen - von 8,3 Millionen Euro im Jahr 2012 auf jetzt 10,3 Millionen. Er mahnte deshalb zur Vorsicht. Auf einen Großteil der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt habe die Stadt keinen oder nur sehr geringen Einfluss. Daher stelle sich die Frage, wie der rasante Aufgaben- und Ausgabenanstieg finanziert werden könne, sollte sich die konjunkturelle Lage eintrüben.

Dabei müsse Lichtenau Aufgaben stemmen, die aus Greilachs Sicht nicht zu den kommunalen Kernaufgaben gehören, wie den Breitbandausbau, für den im Haushalt weitere 130000 Euro bereitstehen. Hohe Kosten entstünden auch in den Kindergärten, deren jährliches Defizit sich in den vergangenen sieben Jahren auf nahezu 1,1 Millionen Euro verdoppelt habe. Der Bürgermeister sprach sich dafür aus, Kindergärten wie Schulen als frühkindliche Bildungseinrichtung zu bewerten und damit zur beitragsfreien Landesaufgabe zu erklären.

Trotz dieser Belastungen gelinge es, im Haushalt 2018 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 393000 Euro zu erwirtschaften. In Verbindung mit den positiven finanziellen Ergebnissen des Vorjahres ermögliche dies einige Investitionen komplett aus Eigenmitteln. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Kanalsystem. 590000 Euro stehen als zweite Rate für den Umgehungssammler in der Dekan-Nöltner-Straße bereit. Für den Neubau der Rathausbrücke in Scherzheim sind weitere 80000 Euro geplant, 220000 Euro stehen zusätzlich aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es einige Investitionen im fünfstelligen Bereich, etwa ein neuer Heizkessel in Muckenschopf für Kindergarten und Eichwaldhalle (35000 Euro), der Umbau eines Feuerwehr-Gerätewagens (55000 Euro), neue Fenster in der Gustav-Heinemann-Schule (53000 Euro) sowie neues Mobiliar für die Hallen in Grauelsbaum und Muckenschopf (insgesamt 58000 Euro).

Bei der Finanzierung will Greilach weiter keine Schulden machen. Zwar sei die derzeitige Finanzmarktlage günstig, um Kredite aufzunehmen, eine Kommune sei aber kein Wirtschaftsbetrieb, der mit Schulden in neue Produkte investiere, um damit höhere Einnahmen zu generieren. Im Gegenteil: Die öffentliche Hand übernehme gerade jene Aufgaben, die für die Wirtschaft aufgrund fehlender Rendite nicht darstellbar seien.

Allerdings könne darüber diskutiert werden, ob der Breitbandausbau dauerhaft weiter mit Eigenmitteln bezahlt werden soll. Da sich dieses Projekt irgendwann wirtschaftlich rechnen werde, kämen dafür auch andere Finanzierungsformen in Betracht.