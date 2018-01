Alarmstufe rot in Kalarasch

Stadtbrandmeister Günter Dußmann zeichnete in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend ein düsteres Bild vom Rettungs- und Löschwesen in Moldawien. Konkret werde ein solches derzeit in den Rayonsgemeinden Oniscani und Sipoteni aufgebaut. In einer dieser Kommunen gebe es acht hauptberufliche Wehrleute. Die Einzugsgebiete lägen bis zu 45 Kilometer auseinander, und ehrenamtliche Helfer seien Mangelware: Die meisten Männer seien arbeitslos, viele Straßen nicht asphaltiert, und auch an der Löschwasserversorgung hapere es gewaltig.

Schlimmer noch: Es gibt nicht einmal ein Alarmierungssystem. Weit verbreitet seien allerdings Handys, so dass es mittelfristig über den Mobilfunk (SMS) Möglichkeiten geben könnte.

Dußmann berichtete auch über Unzulänglichkeiten beim technischen Equipment. Eine Gemeinde aus Vorarlberg habe einen Hydranten gespendet, der aber nichts bewirke, weil die Schläuche, meist russischer Herstellung, nicht auf den Anschluss passen würden.

Freuen dürfen sich die moldawischen Kollegen beim nächsten Hilfstransport auf Bühler Ausrüstung. Weil die Reflektionsstreifen auf den Jacken nicht mehr den deutschen Vorschriften genügen, müssen sie aussortiert werden und gehen nun nach Kalarasch. Mit gebrauchten Helmen, Hosen, Stiefeln und Handschuhen können Dußmann und seine Kameraden allerdings nicht dienen, weil deren "Haltbarkeitsdatum" erheblich länger ist. Und Hersteller für solche Ausrüstungsgegenstände gibt es in Moldawien nicht, so dass diese in Deutschland gekauft werden müssten. Immerhin gehört zum April-Konvoi der frühere Kommandowagen des Kreisbrandmeisters.

Die Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher stellte das Förderprojekt vor, das mit der Anwerbung von Erwachsenen, aber auch Jugendlichen im vergangenen Jahr eingeleitet worden sei. Kontraproduktiv sei der Umstand, dass viele arbeitslose Jugendliche abwandern würden, weil sie in der Region keine beruflichen Perspektiven sähen.

OB Schnurr: "Gut angelegtes Geld"

Die nächste Hilfslieferung hat einen Umfang in Höhe von 46 734 Euro. Davon trägt die gemeinnützige GmbH "Global Engagement" mit 42 000 Euro den Löwenanteil. Diese fördert und betreut Entwicklungsprojekte im Auftrag des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Stadt Bühl steuert 2 700 Euro bei, die Partnerstadt Schkeuditz sowie der Rayon selbst jeweils 1000 Euro.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr nannte das Engagement der Bühler Feuerwehr und von Mitgliedern des Partnerschaftskomitees "lobenswert". Er ist überzeugt: "Das ist gut angelegtes Geld."

Karl Ehinger (FW) verwies auf die technische Unterversorgung des moldawischen Rettungswesens. Die Bühler Feuerwehr mit ihrem Kommandanten an der Spitze hätten bereits "Erstaunliches" bewirkt.

Lutz Jäckel (FDP) blies ins gleiche (Martins-)Horn: "Ein tolles Projekt" und ein Paradebeispiel für "Hilfe zur Selbsthilfe". Der Know-how-Transfer gelte immerhin dem "Armenhaus Europas". Barbara Becker (SPD) berichtete von ihren zwei Besuchen im Rayon. Die Initiative sei von Nachhaltigkeit geprägt, bewundernswert und strahle über das Feuerwehrwesen in andere gesellschaftliche Bereiche aus. Margret Burget-Behm (CDU) sprach die guten Ortskenntnisse der Bühler Delegationen und den ständigen Kommunikationsaustausch an. Walter Seifermann (GAL) brachte es kurz und knackig auf den Punkt: "Hilfe zur Selbsthilfe ist immer eine gute Sache."

Bei allen Unzulänglichkeiten und Strapazen bei den Fahrten meinte Günter Dußmann abschließend: "Wir sind auf einem guten Weg und können viel bewegen."