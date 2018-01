Neues Sorgenkind in Eisental

Bühl - Letztendlich war es keine große Überraschung mehr, aber trotzdem hat die Nachricht für Aufsehen gesorgt: Ende Januar schließt der Gasthof Weinberg in Eisental sein Restaurant. Mitte Februar werden dann auch keine Zimmer mehr vermietet. Somit gibt es im Ort bald nur noch drei gastronomische Einrichtungen.

"Ja, es stimmt. Am 28. Januar hat das Restaurant das letzte Mal geöffnet", bestätigt Weinberg-Inhaberin Jutta Frommer. Seit 1994 waren das Restaurant und die Pension in ihrer Hand. Nach knapp einem Vierteljahrhundert ist nun Schluss. Genauere Angaben zu den Gründen für die Schließung will sie zum jetzigen Zeitpunkt keine machen. "Ende Februar werden wir mitteilen, wie es weitergeht."

Wie Eisentals Ortsvorsteher Jürgen Lauten wissen lässt, gab es bereits Mitte 2016 Gespräche darüber, dass Frommer den Gasthof nicht weiterführen wolle. Vergangene Woche hat sie den Eisentäler Dorfbott über die Schließung informiert und es damit öffentlich gemacht. Lauten zeigt sich derweil wenig erfreut über die Entwicklung der örtlichen Gastronomie: "Es ist sehr schade, dass der Weinberg zumacht. Somit haben wir im Ort nur noch den ,Rebstock', den ,Auerhahn' und die ,Traube'. Es ist definitiv ein Verlust."

Wie es mit dem Gasthof, der direkt an der badischen Weinstraße liegt, weitergeht, steht in den Sternen. "Es gibt wohl einen Käufer für die Immobilie. Was dieser allerdings vorhat, weiß ich bisher auch nicht", sagt Lauten. Besonders schade findet er es nicht nur für die auswärtigen Gäste, sondern vor allem für die Eisentäler selbst. "Dienstags hat dann nichts mehr geöffnet in unserem Ort. Die hiesigen Vereine haben die Räumlichkeiten immer wieder für Sitzungen genutzt", sagt der Ortsvorsteher.

Lauten weist zudem darauf hin, dass es immer schwieriger wird, Nachfolger in der Gastronomie zu finden. "Gibt es jemanden, der etwas weiterführen möchte und dafür auch Geld in die Hand nehmen würde, spielen oftmals die Geldinstitute nicht mit und erschweren es den Gastronomen enorm", so Lauten.

Direkt am Gasthof "Weinberg" befindet sich das nächste Eisentäler Problemkind. Die Weinstraße, beziehungsweise die L84, ist schon seit Jahren in aller Munde. Immer wieder kommt die Forderung auf, die Straße zwischen Eisental und Neuweier auszubauen. "Am liebsten wäre es mir, wenn zeitnah etwas passiert", sagt Lauten. Für ihn sei wichtig, dass die marode Straße nicht nur saniert, sondern vor allem die Sicherheit der Fußgänger gewährleistet wird. "Die L 84 ist Teil der badischen Weinstraße und in sehr schlechtem Zustand. Wir prangern es immer wieder an. Es muss etwas getan werden", fordert Lauten.

Immer wieder werde vom Land, in dessen Verantwortung die Straße steht, eine Entscheidung herausgezögert. Lauten ist auch mit der Stadt Bühl in regelmäßigem Austausch über die Straße, geschehen ist allerdings noch nichts. Somit bleibt den Eisentälern nichts anderes übrig als abzuwarten. Nicht nur was die Weinstraße angeht, sondern auch wie sich die Situation im "Weinberg" entwickelt.