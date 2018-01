"Hochgradig gefährlich"

Karlsruhe

23-Jähriger erliegt seinen Verletzungen Karlsruhe (red) - Der am 18. Januar bei einem Unfall mit einer Straßenbahn an der Haltestelle Durlacher Allee/KIT lebensgefährlich verletzte 23 Jahre alte Mann ist in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen (Archivfoto: dpa).

Sinzheim

Erneuerung und Umzug Sinzheim (up) - Im Ortschaftsrat Leiberstung sind kürzlich auch die Themen Erneuerung der L 80 und der Umzug des Dorfladens auf der Agenda gestanden. Die Räte stimmten den Plänen zu, die den Umzug des Ladens in den wenig genutzten Bürgersaal vorsehen (Foto: Nickweiler).

Baden-Baden

Vorstellung der Neubaupläne Baden-Baden (cri) - Groß ist das Interesse an der Informationsveranstaltung zum geplanten Neubau des Steinbacher Pflegeheims in der Gärtnerstraße am Dienstag gewesen. Ausführlich stellten die Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Baden-Baden das Projekt vor (Foto: cri).