Trotz erlittenen Unrechts die Hand gereicht

Als Herbert Odenheimer hatte er im Jahr 1934 in Bühl das Licht der Welt erblickt. Er war das einzige Kind von Julchen und Hugo Odenheimer aus der Schwanenstraße. Statt eine unbeschwerte Kindheit in Bühl zu genießen, wo seine Vorfahren aus der Familie Schweizer seit Jahrhunderten gewohnt und gelebt hatten, war er vom normalen Alltag eines Kindes ausgeschlossen. Zunächst wurde der Familie die wirtschaftliche Existenz genommen, dann die Heimat.

1940 zwangen die nationalsozialistischen Machthaber den sechsjährigen Herbert, seine Eltern und die Großmutter, einen Zug ins Ungewisse zu besteigen. "Evakuiert", schrieb damals ein Beamter der Meldestelle im Rathaus auf die heute noch erhaltene Kennkarte des Jungen. Das Ziel, das südfranzösische Lager Gurs, war für ihn und die 25 anderen deportierten jüdischen Bühler Zwischenstation einer erbarmungslosen Rassenpolitik. Nur durch die selbstlose Hilfe katholischer französischer Familien entging Herbert dem wohl sicheren Tod im Konzentrationslager. Zwei Jahre lang versteckten sie den Jungen, gaben ihm den Namen Hubert Odet und retteten ihm damit das Leben. Vergeblich wartete der bei Kriegsende Zehnjährige auf ein Lebenszeichen seiner Eltern.

Als das Schreckliche zur Gewissheit wurde, adoptierten Schweizer Verwandte, die Familie Loeb, das Kind. "Sie waren für mich wie richtige Eltern, es war ein wunderbares Verhältnis", schilderte Ehud Loeb 2013 in einem BT-Interview. 1958 zog er nach Jerusalem und gründete eine Familie.

Angesichts dieses Schicksals war es für ihn gewiss nicht leicht, wieder Kontakte nach Bühl zu knüpfen. Im BT-Interview sagte er: "Ich kann niemanden in Bühl anlasten, was hier in den 30er und 40er Jahren geschehen ist, denn die heutige Generation hat nichts mit dem zu tun, was in jenen düsteren Jahren begangen wurde." Er habe auch kein Mandat, die Opfer seiner Familie und Verwandten zu vertreten.

Erster Besuch vor zehn Jahren

2007, zur Eröffnung des Stadtmuseums, besuchte Ehud Loeb zusammen mit seiner Frau und seinen vier Kindern erstmals seine Geburtsstadt wieder. Seine Rückkehr erfülle die Bürger Bühls "mit Scham und Stolz zugleich", äußerte der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel in einer Feierstunde. Loeb erklärte, dass er sich zum Besuch entschlossen habe, um sein Seelenheil zu finden und zur Versöhnung mit der Geschichte beizutragen. Drei Jahre später stellte seine Tochter, die Künstlerin Naomi Leshem, ihre Fotoarbeiten im Friedrichsbau aus.

Ehud Loeb engagierte sich in Israel ehrenamtlich für die Gedenkstätte Yad Vashem, publizierte seine Erlebnisse und stand insbesondere auch interessierten Reise- und Jugendgruppen, oft zusammen mit seiner Frau Shoshanna, als Gesprächspartner zur Verfügung. "Dies alles tat er in der Hoffnung, durch seinen Bericht und die Weitergabe von Erfahrungen eine bessere gemeinsame friedliche Zukunft schaffen zu können", würdigt Hubert Schnurr.

2013 benannte die Stadt Bühl auf Initiative des heutigen Ehrenbürgers Jan Rassek die Hindenburgstraße in Herbert-Odenheimer-Straße um. Einstimmig hatte der Gemeinderat seinerzeit diesen Beschluss gefasst. "Die Herbert-Odenheimer-Straße soll symbolhaft an die Geschichte unserer jüdischen Mitbürger erinnern und einen Freund ehren, der sich um die Aussöhnung und das gemeinsame friedvolle Miteinander mit den Einwohnern seiner Geburtsstadt wirklich verdient gemacht hat", so Schnurr.

In der ihm eigenen Bescheidenheit hatte Loeb lange gezögert, dieser Straßenumbenennung zuzustimmen, da er meinte, sich nicht um die Stadt Bühl verdient gemacht zu haben. Er nahm die Ehrung letztlich stellvertretend als einzig noch lebender ehemaliger Mitbürger jüdischer Religion aus Bühl an.

Bei einem kleinen würdigen Festakt wurde das Straßenschild enthüllt. Es sollte der letzte Besuch des "verlorenen Sohns" (Hans Striebel) in Bühl sein. Fachbereichsleiter Martin Bürkle, der zusammen mit seiner Frau einen engen Kontakt zur Familie Loeb pflegt, erzählt, dass Loeb sich per Internet über die Geschehnisse in Bühl auf dem Laufenden hielt.

Bei einer spontan gebuchten Privatreise nach Jerusalem wird Bürkle einen Kondolenzbrief des OB anlässlich der Schiwa, der Trauerperiode, die dem gestrigen Begräbnis folgt, übergeben. Im Gepäck hat er auch Steine aus Bühl, die nach jüdischem Brauch auf dem Grab abgelegt werden.

Hubert Schnurr schrieb gestern: "Wir haben einen guten Freund verloren, der uns trotz des erlittenen Unrechts die Hand für eine gemeinsame friedliche Zukunft reichte."

Zitate