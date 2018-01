Diskussion über XXL-Sandburg

(cri) - Die Realschüler können sich freuen: Sie bekommen demnächst eine Soccer-Anlage (Kleinspielfeld) auf dem neu zu gestaltenden Schulhof (Foto: Hoffmann) . Der Gemeinderat Sinzheim entschied sich in seiner Sitzung am Mittwochabend für die einfache Ausführung. » - Mehr

(mag) - "Wohnen im Grünen" lautete einst das Motto bei der Erschließung des Neubaugebiets "In den Mattenerlen". Viel Grün in Form von Bäumen entlang der Straßen sollte den neuen Ortsteil Iffezheims prägen. Nun müssen 14 von 16 Bäumen weichen (Foto: mag). » - Mehr

(bjhw) - Grüne und CDU streiten über die in ihrem Koalitionsvertrag festverankerte Form des Wahlrechts zur Abschmelzung des bundesweit einmaligen Männerüberhangs im Landesparlament. Ein Krisengespräch brachte keine Ergebnisse (Foto: dpa). » - Mehr

(hb)Längere Zeit nahm im Plittersdorfer Ortschaftsrat die Vorstellung der provisorischen Umgestaltungsmaßnahmen beim Fähranlieger in Anspruch. Letztlich wich das Gremium vom Beschlussantrag ab und gab der Stadtverwaltung Hausaufgaben mit auf den Weg (Foto: wiwa). » - Mehr

Gaggenau