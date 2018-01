Rocksongs und Gänsehautballaden Bühlertal (hap) - Der eine singt sehr schön und vor allem variantenreich. Er redet in seinen Zwischenansagen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wie man es als Rocker gewöhnlich auch tut. Der andere ist eher schweigsam und bespielt dafür seine Gitarren mit viel Liebe und Leidenschaft in filigraner Fingerpicking-Technik. Gemeinsam sind sie das Duo "True Crew" und dieser Bandname trifft den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf. Was Dave Adam (Sänger) und Hajo Müller (Gitarrist) am Samstagabend im Gewölbekeller auf die Bühne zauberten, war mehr als ein Konzert. Es war Unterhaltung pur mit zwei Musikern, die "ihre Zeit" mit Neil Young oder "Slowhand" Eric Clapton wunderbar in ein Wohnzimmerkonzert wie bei Kumpels zuhause gerettet haben. Und ganz wichtig - dem Publikum gefiel es offensichtlich sehr gut. Natürlich war früher nicht alles besser. Das weiß auch der sanfte Motorradrocker, der mit 14 als Drummer seine erste Band gegründet hat und danach einen "Liedermacher"-Wettbewerb im Stile seines damaligen Vorbilds Georg Danzer gewann. Mit den Jahren traten dann der Rock und die Harley sowie die Frauen in sein Leben. Seine Texte und sein Vortrag haben noch immer viel aus der Bandbreite zwischen Liedermacher und Joe Cocker. Zusammen mit SWR-Musikredakteur Hajo Müller und bekannten Studiomusikern hat er vor kurzem ein "Album" gemacht. Auch hier ist der Titel wieder Programm: "The Real Thing". Hajo Müller darf dabei, ebenso wie auf der schmalen Bühne im Gewölbekeller, seine Gitarrenleidenschaft ausleben. Egal ob mit Nylon- oder Steelstring, er versteht es, jedem Stil eines Songs seine persönliche Note zu geben. Mit einer guten Mischung aus eigenen Songs der CD und den Stücken "der alten Helden" vergehen rasend schnell fast drei Stunden. Nach dem Start mit "Lucky Man" und seinen weißen Pferden des 2016 verstorbenen Greg Lake (Emerson, Lake and Palmer und King Crimson) geht es über einen eingestreuten eigenen Song durch die Zeit ab 1970. Vom fetzigen Rocksong bis zur Gänsehautballade bieten die beiden erstklassigen Musiker ein abwechslungsreiches Programm. Mit viel Körpereinsatz und Gestik, bei der sich Dave Adam immer mal wieder seinen Kopf an der "Scheißlampe" hinter sich an der Wand anschlägt, geht es durch den Abend. Das Publikum erfährt, wie die meisten Songs als Fragmente auf langen Autofahrten wie Ohrwürmer durch den Kopf rauschten und nach der Ankunft noch im Schlafzimmer in der ersten Fassung aufgenommen werden mussten. Bei aller Ausgelassenheit kommt aber auch immer wieder der Tod ins Spiel, ob der frühe Krebstod des Vaters mit dem Titel "Why" oder der Suizid eines guten Freundes mit dem Titel "My Friend". Selbst bei einer der drei Zugaben, seinem Lieblingslied "Over the Rainbow/What a wonderful World" und mit Unterstützung der von Hajo gespielten Ukulele, konnte man sowohl mit geschlossenen als auch offenen Augen den an einer Diabeteserkrankung verstorbenen Hawaiianer Israel Kamakawiwo'ole hören und sehen. Zum Schluss noch der vielleicht wichtigste Satz des Abends von Dave Adam: "Ich freu' mich richtig, dass hier keine von diesen Scheißdingern den ganzen Abend auf mich gehalten werden."

