Alles, was das Herz eines Gitarrenfans höher schlagen lässt Bühl (ub) - Komplexe Rhythmen und unglaubliche Akkord-Folgen bestimmen sein Spiel, rasante Läufe sind sein täglich' Brot. Die Rede ist von Markus Segschneider, der nach einigen Jahren Abstinenz am Samstagabend wieder einmal im Bühler Schütte-Keller gastierte. Ganz zärtlich klingt das zuweilen, mitunter auch schwer zupackend. Dass man mit einem einzigen Sechssaiter eine solch' überwältigende Klangfülle bieten kann, lässt staunen. Stilistische Grenzen kennt der Fingerstyle-Spezialist eh nicht: Folk, Jazz, Funk, alles findet bei ihm Verwendung, Hauptsache, es klingt gut. Und eine Prise Swing ist mitunter auch an Bord. Erstaunlich ist, wie er es schafft, Melodie- und Basslinie zu vereinen. Er selbst spricht von einem "gemischten" Programm, neben neuen Eigengewächsen aus seinem jüngsten Tonträger "Earth Tones" sind es Stücke, die sich "ins Griffbrett eingebrannt haben". So beschwört "Rain Colours" einen warmen Sommerregen herauf, der wie Jahrgangschampagner prickelt. Dass Segschneider auch mit sängerischen Qualitäten punkten kann, beweist etwa Jimmy Webbs' "The Highway Man", ein Stück, das sich schon lange im Gepäck des sympathischen Kölners befindet. Songstrukturen dienen ihm oftmals als Startrampe für ausgedehnte Gitarrensoli. Ganz stark sind die zauberhaften Märchenwelten, die er mit Flageolett-Tönen krönt, die nichts weiter als zum Träumen einladen. Sein "Shadows-Medley" ist ebenfalls schon legendär, ein Ohrenreißer erster Güte. "The skipped Beat" stellt sich als Musterbeispiel hüpfender Rhythmen dar. Mitunter bekommt auch der Country-Fan sein Stückchen Brot ab. "Bluegrass and Green Mountains" lässt schon mal Vorfreude aufkommen, wenn im Mai wieder die Bluegrass-Szene nach Bühl pilgern wird. Im Stück "Mit Blick aufs Meer" outet sich der Saitenartist als hoffnungsloser Romantiker, was wir ja doch alle irgendwie sind. Dabei umkreisen die Möwen flügelschlagend das Hänferdorf, da ist Atmosphäre in Reinheit angesagt. Dass Gitarristen nicht unbedingt einen Schlagzeug-Kollegen benötigen, ist bei "And I love her" aus der Feder Paul McCartneys deutlich spürbar. Perkussive Elemente gibt es da in Hülle und Fülle. Überhaupt: Von aus der Renaissance inspirierten Klängen ("Spring in Florence") über Elegisches bis hin zu enorm groovenden Fingerstyle-Ausbrüchen versammelt Segschneider alles, was das Herz eines Gitarrenfans höher schlagen lässt. Melodien zum Dahinschmelzen gibt es als Zugaben. Man mochte ihn schon gar nicht mehr nach Köln zurückreisen lassen. Das tat er auch so schnell nicht. Markus Segschneider gab gestern Vormittag noch seine Gitarrentricks in einem Workshop im Schütte-Keller zum Besten.

