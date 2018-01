Der Hubsi mit dem Bagger baggert flott

Schon das schwungvolle Vorspiel der von Rolf Hille dirigierten Stadtkapelle Bühl animierte zum Mitsingen. Die Tanzgruppe der Bühler Hexenzunft, trainiert von Melanie Imse, brachte mit "Time Warp" Langunterhosen-Erotik ins Spiel. "Lasst uns fröhlich sein im schönen Bühl", beschwor Sitzungspräsident Rüdiger Majewski Heimat-Gefühl. Er führte flott durch den Abend, doch von Wehmut begleitet, denn: Diese 20. Narrhalla-Sitzung, die er leitete, war seine letzte (Bericht über seine Ehrung in morgiger Ausgabe).

Mit "Oh, wie ist das schön" zog der von Klaus-Dieter Knopf geleitete Fanfarenzug "Windeck" die singenden Massen auf seine Seite. Der "groß gewordene Lausbub" Maximilian Vetter empfahl sich umjubelt als neuer Sitzungspräsident: "Je mehr ich wachse, kommt's mir in den Sinn, dass ich bei der Narrhalla zu Größerem berufen bin." Oliver Striebel als "Narrendaddel" schlug einen Bogen vom "Sozialwohnungsbau auf dem Lörch-Gelände in Bühl" nach Berlin: "Mit dem BER-Flughafen hat man sich ganz schön verhoben, und bei der Regierungsbildung ist auch noch viel Luft nach oben." Neu trainiert von Evelin Autenrieth, bereiteten die "Matrosinnen" der Narrhalla-Tanzgruppe dem Publikum eine graziöse Augenweide. Ohne Angst vor großen Namen meinte Stefan Kumm: SPD-Spitzenmann Martin Schulz erinnere ihn an ein Soufflee: Wenn man den Ofen zu früh aufmacht, fällt es in sich zusammen.

Auf dem Europaplatz warb "Marktfrau" Ralph Christ mit den dicksten Kartoffeln um Kunden, weil der Marktplatz zwecks Sanierung geräumt sei. Auf Steckenpferden ritten die "Lumpeseggel" Bernd Gantner, Klaus Dürk und Markus Kraus zur Hochdressur ein. Sie stichelten: Der OB sei wegen der Marktplatz-Sperrung vier Tage im Rathaus eingeschlossen gewesen - und niemand habe das bemerkt. Die Fliedergarde der Mühlburger Carnevals-Gesellschaft, trainiert von Christina Dekrell und Selina Balzer, erfreute mit Spitzenklassentanz.

Mit mehr Lebenserfahrung ausgestattet bezauberten "ehemalige Verlobte" von Narrhallaräten, angeführt von Simone Vetter, in einer Show voller Anmut und Eleganz, von Applausorkanen belohnt. "Die Löcher aus dem Käse" ließ die Bühler Hexemusi fliegen, die - angefeuert durch Gernot Baumann - zur Polonaise animierte. Michael Vetter als "Nepomuk von der Bühlotbruck" landete viele Knaller, meinte zur Sondierung Schwarz-Grün-Gelb: "Der Vertrauensvorschuss isch erscht mol verbraucht. Ich glaub, die henn zuviel Jamaika-Gras geraucht!" Flugs verwandelten sich die Show-Schnooge des Leopoldshafener Carnevals-Clubs von Senioren in Junggemüse, tanzten exzellent, gecoacht von Martina Strasser, Claudia und Fabian Herdle.

Ein weiterer Top-Act: "Marianne" Lothar Bäuerle und "Michael" Bernd Bross übernahmen das Baustellen-Management für den Marktplatz, landeten mit "Der Hubsi auf dem Bagger baggert noch. Was ihm in die Quere kommt, macht er zu Schrott" einen Mitsinghit. Peter Teichmann und Klaus Hofsäss rockten - ein Wunder - auch "Humba-Täterä" in ihrem Wunschkonzert. Als Hausmeister von "St. Peter und Paul" rief Wolf-Dieter Geißler namens der Stadtverwaltung auf, die Bürger sollten sich am 1. April am Rathaus versammeln, um mit dem Verlegen von Pflastersteinen einen "Mitmachplatz" zu gestalten. Ein viel beobachtetes Phänomen schilderten "Los Narrhalleros" singend: "Immer steht man in Bühl im Stau - und daheim warten Kind und Frau!" Außergewöhnlich: Die Sitzung endete erst eine Stunde nach Mitternacht.