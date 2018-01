Neues Bauland in Moos

Bühl (jo) - Am nördlichen Rand ihres westlichsten Ortsteils bereitet die Zwetschgenstadt den Boden für neues Bauland vor. Das künftige Baugebiet "Hofmatten" in Moos wird sich über vier Hektar erstrecken. "Nach dem Endausbau werden hier etwa 120 neue Einwohner einziehen können", erklärt OB Hubert Schnurr. Geplant ist ein lupenreines Wohngebiet. Die Bauherren sitzen schon seit längerem in den Startlöchern. Voraussichtlich im Juni werden die Bagger anrücken, um mit der Erschließung zu beginnen. Bis zum Jahresende 2018 sollen die Straßen- und Kanalarbeiten abgeschlossen sein. Die Weichen dafür stellte der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung. Für die Investition stehen 950000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Der Ausschuss segnete die Planung einstimmig ab und machte den Weg frei, die Bauarbeiten ausschreiben zu können. "Sie können loslegen!", gab der OB den beiden Vertretern des Planungsbüros Zink (Lauf) das Signal, die Ausschreibungsunterlagen zu erstellen. Zuvor hatten Michael Basler und Enrico Strauch den aktuellen Stand der Planung erläutert. Das Neubaugebiet schließt an die Bebauung nördlich der Ortsdurchfahrt (Mooser Straße) an, ausgehend von der Buchenstraße bis zum Heimatweg. Der Autoverkehr soll maßgeblich im Nordosten über den Heimatweg mit Anbindung an die Kreisstraße 3762 (Straße nach Hildmannsfeld) fließen. Zusätzlich sind zwei Anbindungen über die Buchenstraße und den Engelweg zur Ortsmitte hin vorgesehen. Letztere weisen aufgrund der vorhandenen Bebauung allerdings mehrere Engstellen auf. Damit Sattelzüge während der Erschließung von der Kreisstraße3762 aus alle Bereiche anfahren können, wird der Verbindungsweg zwischen der Buchenstraße und dem Heimatweg verbreitert und provisorisch asphaltiert. In der Kurve des Heimatwegs entsteht eine Ausweichbucht. Der Endausbau der Erschließung soll vorgenommen werden, wenn 70 bis 80 Prozent der "Hofmatten" bebaut sind. Für alle Erschließungsstraßen (Gesamtlänge: 830 Meter) ist dann ein Pflasterbelag vorgesehen. Eine Ausnahme bildet dabei ein Teilstück der Buchenstraße, in dem die Hausanschlüsse bestehender Gebäude bereits festgelegt sind. Dort wird asphaltiert. Außerdem ist eine Bodenauffüllung geplant: Zwischen Straßenoberbau und bestehendem Gelände sind durchschnittlich etwa 30 Zentimeter auszugleichen. Die Entwässerung erfolgt im Trennverfahren: Regenwasser wird in Stahlbetonrohren (Gesamtlänge: 740 Meter) in den Eselsgraben abgeleitet. Der Ausbau des Grabens hat bereits begonnen. Das Abwasser wird über den Kanal in der Mooser Straße entsorgt. Karl Ehinger (FW) hinterfragte die Leistungsfähigkeit des Netzes. "Der Schmutzwasseranfall ist relativ gering", antwortete Basler. Auch die Einleitung des Oberflächenwassers in den Eselsgraben beeinträchtige dessen Abflussvermögen nicht. Franz Fallert (FW) kritisierte, dass längsseitig vorgesehene Pkw-Stellplätze mit nur zwei Meter Breite zu schmal bemessen seien. Der Planer Strauch erwiderte, dass angesichts einer großzügigen Fahrbahnbreite von 5,50 Metern dies kein Problem darstelle. Schnurr sagte jedoch zu, dass die Verwaltung prüfen werde, inwieweit eine Verbreiterung möglich ist: "Vielleicht können wir noch zehn Zentimeter gewinnen." Margret Burget-Behm (CDU) erschien die Planung "komplexer als üblich" und vermutete deshalb, dass auf die betroffenen Grundstückseigentümer höhere Kosten zukommen könnten. "Die Erschließungskosten sind im üblichen Rahmen", versicherte der OB. Die Angelegenheit sei auch nicht komplex: "Wir sind hier in ebenem Gelände." Eine Frage blieb offen. Walter Seifermann (GAL) wollte wissen, ob auch Altanlieger Erschließungskosten berappen müssten. "Das müssen wir nachprüfen", erklärte der OB.

