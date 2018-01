So wunderschön wie selten: Die Kappler Kaiserlinde

Rastatt

Jugendlicher überfällt Fußgängerin Rastatt (red) - Eine 80 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag in der Rastatter Innenstadt von einem Jugendlichen überfallen worden. Der etwa 15 Jahre alte Junge hatte der Seniorin die Handtasche entrissen und sie dabei verletzt. Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise (Symbolfoto: dpa).

Sankt Georgen

Drohne sorgt für Verwirrung Sankt Georgen (lsw) - Eine umherfliegende Drohne hat während eines Notfalleinsatzes im Schwarzwald für Irritationen gesorgt. Eine Frau wurde bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt. Nach ersten Eindrücken der Polizei sah es so aus, als habe die Drohne den Rettungshubschrauber mit der Frau an Bord beim Abflug behindert (Themenfoto: dpa).