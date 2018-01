Kombination von Bildung und Sport ein "genialer Doppelpass"

Jetzt stand der zweite von drei Teilen des Schulprojekts an. Die Schüler lernten in einem Fußball-Lesezirkel in ihrem Klassenzimmer interessante Dinge über das Thema "Nachhaltigkeit", den aktuellen Spielerkader des SC Freiburg, die Geschichte des Sport-Clubs sowie die Freiburger Fußballschule, berichtet die Maria-Victoria-Schule. Dabei mussten sie Steckbriefe ausfüllen.

Nachdem die Grundschüler zunächst ihre Nasen in Hefte und Bücher über den SC Freiburg steckten, rollte danach in der Turnhalle der Ball. Verschiedene Aufwärmspiele, ein Technik-, Dribbel- und Torschuss-Parcours und verschiedene Spielformen sorgten für Spaß und Spiel. "Am Ende war klar: ,Fußball und Lesen' ist ein genialer Doppelpass", so das Fazit der Schule. Die Kombination von Bildung und Sport erhöhe die Lesekompetenz, stärke die sozialen Fähigkeiten und fördere die Freude am Sport. Rektor Günther Köninger bedankte sich bei Tobias Rauber, dem Leiter des Schulprojekts beim SC Freiburg, und seinen Mithelfern Tobias Barth, David Limberger, Pril Ernsten und Ludwig Voß "für die tolle Veranstaltung" sowie Heinz Biniok für die Unterstützung durch die gleichnamige Sportstiftung. Beim dritten Baustein des Projekts wird die Sportstiftung eine Fahrt zum SC Freiburg organisieren, wo ein gemeinsames Turnier mit den anderen Partnerschulen stattfinden wird.