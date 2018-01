Ein Lorbeerkranz für den "Retter Bühls"

Bühl (wv) - Mit ihrer höchsten Auszeichnung bedachte die Narrhalla 1826 e.V. Rüdiger Majewski: Zunftmeister Thorsten Fütterer überreichte ihm die blau-gelbe Ehrenmütze. Dass diese Ehrung noch außergewöhnlicher geriet, dafür sorgte Ulrich Wendt, ehemaliger Bühler Oberbürgermeister, mit einer Laudatio von hohen närrischen Gnaden. Furchtlos fastnachtlich übertreibend, wortschöpfungsreich und superlativwillig zeichnete Wendt die Lebens- und Schaffenswege des Zeitgenossen Majewski nach, der am Samstag als Sitzungspräsident in der 20. von ihm geleiteten Sitzung seinen Abschied nahm. Wendt meinte: Das auf der Asche der alten OAG-Halle erbaute Bürgerhaus Neuer Markt sei zu "sakralen Mauern der Narrhalla Bühl" geworden, eine "närrische Destillations- und Verbrutzelungsanstalt", auch dank Majewski und dessen besonderer Aura. Dieser habe einen von alchimistischer Kernschmelze reinsten Wassers geprägten Geist, attestierte der Laudator. Er führte dazu ein Cuvée aus Quetschewasser, Himbeergeist und Topinambur an: "Aus diesem Geist heraus hat es Rüdiger Majewski geschafft, zum OB-Darsteller, zum Schauspieler, zum glühenden Redner und zum offiziösen Frauenbeauftragten der Stadt Bühl zu werden", betonte Wendt und schwamm auf Lachwogen. Auch das Lob für Entwicklung und Pflege der Freundschaft mit den Narrenvereinen der Großen Kreisstadt, ganz besonders die zwischen Bühler Narrhalla und Kappler Allda, verpackte Wendt launig: "Weil Baden-Württemberg es geschafft hat, Badener und Schwobe unter einem Dach zusammenzubringen, könnten nun auch Bühler und Kappler unter einem Dach leben. So ist diese Stadt zur erfolgreichsten Deutschlands geworden - und das hat er geschafft, Rüdiger, der Friedensstifter, der ,Salvator mundi Bühlensis', der galaktische, aber platonische Liebhaber der Stadt." Deren Name "Bühl" ergebe schließlich rückwärts gelesen schon (fast) das Wort "lieb". Das Talent Majewskis, ihn als Oberbürgermeister zu doubeln, sprach Wendt so an: "Es ist strafrechtlich relevant, aber verjährt: Ich habe Rüdiger Majewski 50 Mal zu offiziellen OB-Terminen geschickt. Keiner hat's bemerkt. Die Leute waren beglückt von seiner Ausstrahlung - und immer unmittelbar danach haben meine Umfragewerte gigantische Steigerungen erzielt". Ulrich Wendt meinte als Fazit des Lobs: "Ich erlaube mir einmalig, ohne Beschluss des Gemeinderates und ohne Hauptsatzung, kraft eigener Autorität, Rüdiger Majewski die erste und einzige närrische Oberehrenbürgerwürde zu verleihen." Sprach's und bekränzte ihn mit Lorbeer. In der Sitzungspause würdigten Fastnachtsvereine der Region die Verdienste Rüdiger Majewskis um die Narretei und würdigten die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit. Seitens der Bühler Hexenzunft überreichte Zunftmeister Alexander Straub stärkendes Hexenblut. Ingo Anselm ergänzte dies im Namen der Bühler Fastnachtsvereinsvorsitzenden mit einem Ehrenpräsent.

