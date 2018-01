Talente punkten zum Abschied Bernd Kölmels

Zum Regionalwettbewerb waren Schüler aus der gesamten mittelbadischen Region und darüber hinaus angetreten. In der Schule für Musik und darstellende Kunst in Bühl, in der die Wertung für Schlagzeug-Ensembles ausgetragen wurde, spielten junge Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger auch aus dem Freiburger und Pforzheimer Raum vor, um sich der Fachjury vorzustellen. Die jüngsten Teilnehmer waren acht, die ältesten 17 Jahre alt.

Der Vorsitzende der Jury, Markus Faller, zeigte sich hochzufrieden über die Leistungen aller Teilnehmer und sprach Eltern wie Schülern höchste Anerkennung aus: "Es ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, dass man sich die Mühe macht und den Aufwand betreibt, um an einem Wettbewerb teilzunehmen", äußerte Faller, der seit September auch an der Bühler Musikschule unterrichtet.

Auch Schulleiter Bernd Kölmel, der den Wettbewerb seit acht Jahren in Bühl organisiert, konnte sehr zufrieden sein, denn die Teilnehmer aus der Bühler Musikschule waren besonders erfolgreich. Mit zwei ersten Preisen (jeweils 23 Punkte) und Weiterleitungen zum Landeswettbewerb waren die Duos Sophia Kaiser/Manuel Bäuerle (Altersgruppe III) und Thilo Ehmann/ Markus Müller (Altersgruppe V) sehr erfolgreich im Wettbewerb.

Schulleiter Kölmel freute sich sehr über das hervorragende Abschneiden der vier Schüler, die alle bei ihm Schlagzeug-Unterricht nehmen. Er wird, wie berichtet, seine Tätigkeit Ende März bei der Bühler Musikschule beenden.

Beide Duos werden beim Preisträgerkonzert am 24. Februar in Rastatt im Mercedes-Benz-Kundencenter zu hören sein. Außer den jungen Schlagzeugern haben sich drei weitere Musikschüler aus dem Bühler Raum für den Landesentscheid im März qualifiziert: Arno Venter (Bühl) auf dem Horn, Miklas Faller (Bühlertal) mit der Tuba und Michelle Wahl (Lichtenau) an der Gitarre. Der Landeswettbewerb Baden-Württemberg 2018 findet für Schlagzeugensembles vom 16. bis 18. März in Meckenbeuren statt. Die erfolgreichen Teilnehmer der anderen Instrumentengruppen stellen sich dem Landesentscheid vom 15. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen.