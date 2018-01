Weitere Stellplätze für Drahtesel Bühl (ub) - Dass sich die Stadtverwaltung die aktive Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben hat, zeigt sich auch bei den Einwohnerversammlungen. So waren am Montag in der Weststadt-Grundschule zahlreiche Besucher mit einem ganzen "Arsenal" an Fragen und Anregungen erschienen. Egal, von welchem Stadtteil die Rede ist, immer wieder steht die Belastung der Anwohner durch das vermehrte Verkehrsaufkommen ganz oben auf der Beschwerdeliste. SPD-Stadtrat Peter Hirn gab in diesem Zusammenhang aber auch zu bedenken, dass "wir alle" zu Staus und Lärmbelästigung durch den Individualverkehr beitragen. Die letzte Bürgerversammlung der Weststadt, im Viertel westlich der Bahnlinie, hatte im November 2015 stattgefunden, deren Inhalte und Ergebnisse OB Hubert Schnurr noch einmal Revue passieren ließ. Nicht alle Wünsche konnten zwischenzeitlich umgesetzt werden, Probleme gibt es nach wie vor im Kirchgassweg, wo wildes Parken etwa die geregelte Müllabfuhr erschwert. Dass dort, unmittelbar westlich der Bahnunterführung, Horden von Zweirädern ein unschönes Stadtbild abgeben, stieß auf Unverständnis, hat doch die Stadt Bühl mit der Einrichtung des "Radhauses" südlich des Bahnhofs ein mustergültiges Modell eines Fahrrad-Parkplatzes geschaffen. Nach Auskunft von OB Schnurr soll das Stellplatzangebot für Drahtesel auf der Westseite der Bahnlinie erweitert werden. Auf dem aufgelösten Tennisgelände wird am 27. Februar der Spatenstich für einen Neubau mit 36 Wohnplätzen für Betreute der Lebenshilfe erfolgen. Baulücken und deren sinnvolle Nutzung sind, wie die Versammlung zeigte, ein großes Thema in der Großen Kreisstadt. Deren gibt es insgesamt 700, wobei sich eine Bürgerin wünscht, dass bei einer Erschließung auch auf ökologisch sinnvolle Grünflächen geachtet werde. Die Vertreter der Stadtverwaltung wiesen darauf hin, dass sich die besagten Baulücken überwiegend in Privatbesitz befinden. Ein weiterer Kritikpunkt ist Müll, der auf nichtstädtischem Gebiet, etwa auf dem Bahngelände, entsorgt wird. Eine von Anwohnern angeregte "Putzete" will die Verwaltung gerne unterstützen. Dass die Rheinstraße in den Abend- und Nachtstunden als "Rennstrecke" missbraucht werde, zog den Unmut vieler Anwohner auf sich. Der Vorschlag eines fest installierten "Blitzers" scheitere jedoch an den hohen Anschaffungskosten. Nach Auskunft des Ordnungsamtsleiters Andreas Bohnert werde die Stadt aber zeitnah eine mobile, sprich teilstationäre Kontrollanlage anmieten. Außerdem soll die stark frequentierte Rheinstraße im nächsten Jahr vom Landkreis Rastatt saniert werden. In diesem Zusammenhang kam der Gedanken auf, bei der Kaufland-Kreuzung anstelle der Lichtsignalanlage einen Kreisverkehr einzurichten. Dass im Bereich der Fridolin-Stiegler-Straße "Rastplätze" für Lkw-Fahrer entstanden sind, verbunden mit unerwünschten Hinterlassenschaften, fiel einem Bürger negativ auf. Bei diesem Problem sieht sich die Verwaltung nur bedingt handlungsfähig. Auch habe sie keinen Einfluss auf die Frequenz der Altglas-Abholung am Bauhof. Als Alternative biete sich an, das Glas beim neuen Wertstoffhof in Vimbuch abzugeben.

