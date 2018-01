Juristen lösen die Ritter ab

Bühl (gero) - Jahrelang bekämpften sich die Ritter des Allda Kappelwindeck bei den Burgfesten mit Schwertern, gestern Vormittag trafen sich auf Burg Windeck Juristen und eine Richterin des Landgerichts Baden-Baden zu einem Lokaltermin. Es geht um eine Pflegemaßnahme an der Ringmauer durch die Bühler Stadtgärtnerei, die vier Jahre zurückliegt. Klägerin ist die Bank Immobilienverwaltung Burg Windeck GmbH & Co.KG als Vertreterin der Burgherrin, die Beklagte die Stadt Bühl. Hintergründig geht es um einen Pacht- und Gestattungsvertrag aus dem Jahr 1990, der von beiden Parteien unterschiedlich interpretiert wird. Und es geht um die Verkehrssicherungspflicht. Während die Stadt argumentiert, dass sie allein für den Zugangsbereich zum Bergfried und das Turminnere zuständig ist, vertritt die Eigentümerin die Auffassung, dass hierzu auch die etwa acht Meter hohe, leicht überhängende Ringmauer zählt. Im Februar 2014 hatte wohl das städtische Hochbauamt (genau wusste das gestern keiner) die Stadtgärtnerei möglicherweise auf Bitte Kappelwindecker Bürger angewiesen, auf Kosten der Kommune die Ringmauer von Efeu und anderem Gestrüpp zu säubern. Zwei Stadtgärtnermeister berichteten auf Nachfrage von Richterin Johanna Reinhardt, dass bis zu fünf Mann zwei bis drei Tage lang mit der Aktion beschäftigt gewesen seien. Dabei sei auch ein Hubwagen zum Einsatz gekommen. Das alles, obwohl nach Ansicht der Stadt der Pachtvertrag für solche Maßnahmen keine Verpflichtung hergibt. Diese waren damals aus dem Bauamt mit dem Hinweis auf regelmäßige Pflegemaßnahmen im Bereich des öffentlich zugänglichen Bergfrieds begründet worden. Der Anwalt der Klägerin legte ein Foto vor, das "starken Bewuchs" der Ringmauer vor der Säuberungsaktion belegt. Der Pächter des Hotel-Restaurants, Rolf Fischer, sprach von einer "brachialen Aktion", obwohl in den Vorjahren um jeden Ast, der gekappt werden sollte, gerungen worden sei. Ein Sachverständiger bescheinigte das fachmännische Vorgehen der Bühler Stadtgärtner, stellte aber auch einen nicht befriedigenden Zustand der Mauer fest, weil sie offene Fugen aufweise. Und hier beginnt die spannende Frage: Wer ist überhaupt zuständig, wenn eines Tages die Ringmauer saniert werden müsste? Wer zahlt die Kosten, die Burg-Eigentümerin oder die Stadt? Elisabeth Beerens, die Bühler Stadtjuristin, berichtete von mehrmaligen statischen Untersuchungen seit der Freilegung vom Unkraut per Lasertechnik. Das Ergebnis: Aktuell ist die Verkehrssicherheit gegeben. Vorsorglich wird die Mauer alle zwei Jahre statisch überprüft. Bauzäune am Zugang zum Burghof ließ die Stadt vor vier Jahren zum Schutz von ausgespültem Erdreich aufstellen. Sie stehen immer noch. Die Richterin wird neben der Zuständigkeit aus dem Gestattungsvertrag auch zu prüfen haben, ob bei der Pflegemaßnahme im Februar 2014 Teile der Ringmauer beschädigt wurden und die Standfestigkeit schmälern würden. Das Urteil soll am 15. März verkündet werden. Zum Thema

