Kaufinteressenten scharren mit den Hufen

Rheinmünster - "Grundstück betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder", warnt ein Schild am verrosteten Eingangstor der ehemaligen Katz-Werke in Greffern. Doch bald könnten auf dem rund 11000 Quadratmeter großen Areal entlang der Ringstraße junge Familien eine neue Heimat finden. Nachdem das Grundstück jahrzehntelang brachlag, hat es nun den Besitzer gewechselt. Der neue Eigentümer, eine Immobiliengesellschaft aus Weil am Rhein, will es in rund 20 Bauplätze unterteilen und diese weiterverkaufen. Das Interesse scheint riesig zu sein: 40 Prozent der Flächen sind schon reserviert.

Ende vergangenen Jahres veräußerte der ehemalige Grefferner Bauunternehmer Wolfgang Zimmermann das Areal an die Bernhard Immobilien-Verwaltungsgesellschaft. Zuvor waren mehrere Anläufe gescheitert, das Gelände zu entwickeln. Auf einen dieser Versuche geht ein Bebauungsplan zurück, den die Gemeinde in den 90er Jahren aufstellte und der laut Bauamtsleiter Konrad Reith bis heute Bestand hat. Damals stellten Verwaltung und Gemeinderat die Weichen für einen Geschosswohnungsbau mit zwei- bis dreietagigen Gebäuden.

Der neue Eigentümer hegt allerdings andere Pläne. Auf dem Gelände sollen 18 bis 20 Bauplätze für Ein- oder Zweifamilienhäuser entstehen, jeder zwischen 450 und 800 Quadratmeter groß. Laut Johannes Bernhard, Geschäftsführer des Weiler Unternehmens, ist die Nachfrage enorm: "Wir haben das Projekt noch nicht aktiv beworben. Aber es hat sich schon extrem herumgesprochen", erzählt er. Aus der Bebauung selbst will er sich allerdings raushalten. "Wir verkaufen nur die Bauplätze", betont er. Um ihr künftiges Eigenheim zu errichten, müssen sich die Käufer dann mit anderen Firmen zusammentun. Das gilt auch für die jeweilige Erschließung.

Über die Grundstückspreise will Bernhard öffentlich derzeit nichts sagen. Er schweigt sich auch darüber aus, welchen Preis sein Unternehmen für das Gesamtareal auf den Tisch gelegt hat. Weitere Kosten kommen auf ihn in jedem Fall noch durch den Abriss der ehemaligen Industriegebäude zu. Diese sollen im April oder Mai weichen. Wenn alles optimal läuft, könnten die Häuslebauer aus seiner Sicht schon in diesem Sommer loslegen.

Eine Änderung des Bebauungsplans und damit ein langwieriges Verfahren ist laut Bauamtsleiter Reith nicht notwendig. "Das gibt der existierende Plan her", sagt er über die baurechtlichen Eckpunkte des Vorhabens. Auch Altlasten aus der Zeit als Produktionsstandort für Waschbetonplatten sind nach Angaben von Bernhard kein Thema. "Entsprechende Untersuchungen wurden durchgeführt", sagt er. Auch das Grundwasser sei sauber. Bei diesen Voraussetzungen ist es ihm nicht bange, dass er bald alle Grundstücke an den Mann gebracht hat: "Solche Angebote sind gesucht."