Auf das richtige Futter kommt es an

Bürgermeister bringt Haushalt ein Lichtenau (sie) - Eine zweite Rate in Höhe von 590 000 Euro für den weiteren Ausbau des Kanalnetzes in der Dekan-Nöltner-Straße in Ulm (Foto: sie) ist die größte Investition, die der Lichtenauer Haushalt 2018 vorsieht. Am Donnerstag brachte Bürgermeister Christian Greilach den Plan ein.

Hochwassergefahr am Rhein Rastatt (red) - Dauerregen und Schneeschmelze lassen derzeit viele Bäche und Flüsse im Land übertreten. Auch am Rhein herrscht Hochwassergefahr, an der Murg ist die Situation etwas entspannter. Spaziergänger sollen sich zudem nur unter Vorsicht im Wald aufhalten (Foto: Stadt Rastatt).