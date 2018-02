Engagierte Mitglieder tragen den Angelsportverein

So hätten die Helfer in die Gewässerpflege mehrere hundert ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Auch die Aktion "Backfisch to go" habe sich erneut einer großen Nachfrage erfreut. Die Entwicklung in anderen Vereinen, die teilweise über mangelndes Engagement klagen würden, sei in Lichtenau nicht festzustellen.

Dass die Mitglieder auch zufrieden mit ihrer Führungsspitze sind, zeigte sich bei den Wahlen. Die Versammlungsteilnehmer bestätigten Weisenburger und alle bisherigen Amtsinhaber einstimmig für zwei weitere Jahre. Hartmut Herbst bleibt stellvertretender Vorsitzender, Hans Josef Koch Schriftführer, Markus Volz und Holger Zink Gewässerwarte sowie Arne Zink und Jahn Götz Jugendwarte. Beisitzer sind Ralf Eckstein, Matthias Götz, Christian Heidt, Horst Link, Werner Radtke, Helmut Schmalz und Franz Schönle. Kassenprüfer bleiben Paul Schneider und Roman Seifermann.

Eine Ausnahme gab es allerdings: Kassierer Gerhard Link schied nach 45 Jahren im Vorstand aus. Die Führung der Finanzen übernimmt künftig Markus Hofmann.

Weisenburger nannte Gerhard Link einen "Ausnahmefall". Seine Arbeit mit über vier Jahrzehnten in der Führungsriege des Vereins sei ein außergewöhnliches Engagement. Für seine Verdienste habe Link bereits alle vorgesehenen Ehrungen erhalten. Deshalb überreichte der Vorsitzende ihm zum Abschied einen Präsentkorb mit Urkunde. Zuvor hatten ihm die Kassenprüfer Paul Schneider und Roman Seifermann letztmals eine vorbildliche Führung der Vereinsfinanzen bescheinigt.

Hans Josef Koch verlas seinen Protokollbericht. Jugendwart Arne Zink erläuterte die Aktionen des Nachwuchses wie die Ausbildung in Natur- und Umweltschutz, Angeln und ein Zeltlager.

Gewässerwart Markus Volz verwies auf die unterschiedlichen Wasserqualitäten. Im Rheinseitenkanal und -graben sei es zu kalt und zu sauerstoffarm für eine natürliche Entwicklung - also fischfeindlich. Volz wurde deutlich: kosmetische Maßnahmen brächten nichts, ebenso, nur auf den Lachs zu setzen. Weisenburger fügte hinzu, dass das Problem aus seiner Sicht leicht zu beheben wäre. Doch seien offensichtlich zu viele beteiligt: zwei Regierungspräsidien, zwei Landkreise und deren zuständigen Behörden. "Das ist ein mühsames Geschäft und seit vielen Jahren ohne jeden Erfolg", meinte er. Bürgermeister Christian Greilach lobte die gute Führung des Vereins und die Mitarbeit der Mitglieder. Er sicherte den Anglern auch künftig seine Unterstützung zu.

Weisenburger nutzte die Veranstaltung auch, um die Sieger des Königsfischens zu küren. Es gewann Thomas Schmalz vor Andreas Schmalz und Roman Seifermann. Den Jugendtitel holte sich Leon Santowski.