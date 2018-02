Schals für treue Bisons-Anhänger Bühl (red) - Einen aufregenden Abend erlebten Mitglieder des Lebenshilfe-Fan-Clubs beim Besuch ihrer Idole in der Großsporthalle. Seit 2009 besuchen die sportbegeisterten Anhänger der Bühler Bisons jedes Heimspiel. Mit sehr viel Engagement und Herzblut werden die erfolgreichen Volleyball-Spieler angefeuert. Im Laufe der Jahre ist daraus eine Freundschaft entstanden. Die Bisons tragen das Lebenshilfe-Logo auf ihren Trikots und machen in der Großsporthalle für die Lebenshilfe Werbung. Einmal im Jahr werden die Fans von den Verantwortlichen der Bisons zum Training eingeladen. Dabei können sie sich ein Bild von der aktuellen Leistungsstärke und Fitness der Sportler machen, schreibt die Lebenshilfe in einer Mitteilung. Manuel Kraus, seit Beginn treuer Volleyball-Anhänger, ist beeindruckt. "Es ist Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit hier die Bälle durch die Halle fliegen." Kraus kennt alle Ergebnisse sowie den Tabellenstand des Volleyball-Bundesligisten. Er ist optimistisch: "Ich bin mir sicher, dass wir es dieses Jahr in die Play-Offs schaffen." Gemeinsam mit den Begleitern Jan Meier, Moritz Hensel und Violetta Schilling sowie Christian Lemcke von der Lebenshilfe-Geschäftsführung ließen es sich die Fans nicht nehmen, persönlich Kontakt zu den Sportlern aufzunehmen. Karin Bauknecht, Mitarbeiterin eines CAP-Markts der Lebenshilfe, fragte den Spieler mit der Nummer 13, wie oft die Mannschaft trainiert. Dies sei zweimal täglich der Fall, erzählte Mario Schmidgall. Gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen unterschrieb er für alle Fans fleißig Autogrammkarten. Auch Cheftrainer Ruben Wolochin, Teammanager David Molnar sowie Geschäftsführer Manohar Faupel signierten eifrig. "Mit eurer Unterstützung kann eigentlich nichts schief gehen", so der Coach der Bisons. Christian Lemcke bedankte sich bei den Verantwortlichen des TV Bühl für die Einladung und drückte wie alle Lebenshilfe-Fans für die restliche Saison ganz fest die Daumen. Der Fan-Club wird die Bisons auch beim DVV-Pokalfinale in Mannheim unterstützen. Dieses Mal wird gemeinsam mit Mitarbeitern der Sparkasse Bühl ein Bus gechartert, um bei diesem Event dabei zu sein, kündigt die Lebenshilfe an. Bevor die Volleyballer sich verabschiedeten, gab es noch ein Überraschungsgeschenk von den Bisons: Jeder Fan erhielt einen Fan-Schal. Manuel Kraus und Karin Bauknecht freuten sich und waren sich einig: "Dieses tolle Team unterstützen wir natürlich weiterhin. Für uns ist es einfach klasse, mit den Spielern direkt sprechen zu können und Teil der großen Fangemeinde zu sein. Mit den neuen Fan-Schals machen wir viel Wind im roten Bühler Block in der SAP-Arena".

