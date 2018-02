Exkursionen in die freie Natur

Die Jungen und Mädchen hatten im vergangenen Jahr an mindestens drei Veranstaltungen teilgenommen, informiert die Stadtverwaltung. Mit der städtischen Veranstaltungsreihe soll der Nachwuchs an das Thema Umwelt herangeführt werden. Es werden Exkursionen in die freie Natur, Hofbesichtigungen und Mitmachaktionen angeboten. So besuchten die jungen Umweltforscher eine Mutterkuhherde auf der Weide, backten in der Zeller Mühle Brot oder zogen mit dem Bezirksimkerverein Kerzen aus Bienenwachs.

OB Schnurr bedankte sich auch bei den ehrenamtlichen Helfern, die das Programm erst möglich gemacht haben: Jennifer Lehoux-Wäldele (Wäldeles Mutterkuhhaltung), Christoph Decker (Gärtnerhof Decker), Thomas Huber (Zeller Mühle), Monika Krippl (Forum Zukunft, Arbeitsgruppe "Eine Welt", Weltladen), Martin Damm (Forstrevier Großer Wald), Margot Friedmann (Margots Paradies), Karl Ehinger und die Agendagruppe "Regenerative Energien" (Forum Zukunft), Melanie Schaufler (Kinder- und Familienzentrum) sowie Gottfried Seiert (Bezirksimkerverein Bühl) und Joachim Doll (Naturschutzstiftung Waldhägenich). Neben ihrem Umweltdiplom erhielten die Kinder obendrein einen Naturführer Wald. Zum Abschluss der Feierstunde gab es einen Imbiss, bei dem Apfelsaft von städtischen Streuobstbäumen ausgeschenkt wurde.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Umweltdiplom- Veranstaltungsreihe geben. Derzeit sind Beate Link und Monika Giringer vom Sachgebiet Umwelt und Außenanlagen dabei, das Programm zusammenzustellen. Es wird ab Ostern ausliegen und auf der städtischen Webseite veröffentlicht, kündigt die Stadt an. Gewiss sei bereits, dass die neue Recyclinganlage in Vimbuch besucht wird. Außerdem soll ein Bienen- und Schmetterlingsbeet eingesät werden.