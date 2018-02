"Erziehungsversuch" auf der A5 Bühl (bgt) - Nötigung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs, so lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Bühl. Der Angeklagte soll mit etwa 120 km/h zum Überholen auf der dreispurigen Autobahn von der Mittelspur auf die linke Spur gewechselt sein, so dass dort ein anderes Fahrzeug mit 160 km/h genötigt war, stark abzubremsen. Er soll den Überholvorgang aber nicht so rasch als möglich abgewickelt haben, sondern ihn bewusst langsam vollzogen und dazu noch kurzfristig beide Hände erhoben haben, um dem hinter ihm fahrenden "Raser" seine Missbilligung auszudrücken. Als er sich schließlich wieder bequemte, auf die Mittelspur zu wechseln und das andere Fahrzeug erneut zum Überholen ansetzte, soll er noch einmal einen Schlenker nach links gemacht haben, so dass der Hintermann eine gefährliche Vollbremsung vollziehen musste, um nicht auf ihn draufzuknallen. Die Ehefrau des Fahrers hatte mit ihrem Handy den Angeklagten fotografieren wollen, doch der hatte daraufhin seine Fahrt extrem verlangsamt und war sogar deshalb auf die Standspur gewechselt. Es kam zur Anzeige, woraufhin der Angeklagte einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen à 30 Euro €zugestellt bekam, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Verteidiger Benjamin Schütz war bemüht, seinen Mandanten als das eigentliche Opfer darzustellen, das aufgrund des Drängelns des Anklägers sich "unter Druck gesetzt" gefühlt und aus Verunsicherung den Schlenker nach links ausgeführt habe, ohne freilich die Absicht gehabt zu haben, ihn irgendwie zu maßregeln. Genau das aber sah der Staatsanwalt im Verhalten des Angeklagten. Die Zeugenaussagen des Fahrers und seiner Ehefrau seien durchaus glaubhaft und ohne erkennbare Belastungstendenz. Der Angeklagte habe den Geschädigten "erziehen" wollen, dabei habe er eine gefährliche Situation provoziert und es ausschließlich der schnellen Reaktion des Fahrers zu verdanken gehabt, dass kein Unfall passiert sei. "So geht es nicht", meinte er und forderte eine Geldstrafe weit über die Höhe des Strafbefehls hinaus: 60 Tagessätze à 70 Euro sowie ein Fahrverbot von 14 Monaten. Nach dem ausführlichen Plädoyer der Verteidigung, die bei ihrer Sicht der Dinge blieb und ihrem Mandanten durch die Vorlage eines ärztlichen Attests eine zurückhaltende und unaufgeregte Natur bescheinigte, kam der Angeklagte noch einmal zu den verfahrensüblichen letzten Worten. "Hier ist ein fieses Drehbuch geschrieben worden, von zweien, die sich abgesprochen haben", erklärte er sichtlich empört. Richter Hannes Schrägle, der dem Angeklagten zuvor noch die Wahl gelassen hatte, seinen Einspruch zurückzuziehen, beurteilte dieses "Drehbuch" allerdings keineswegs so fies, sondern er schloss sich der Sicht des Staatsanwalts an. Der Angeklagte habe nicht versucht, jeden Konflikt zu vermeiden, sondern eher durch provokantes Fahrverhalten einen anderen Verkehrsteilnehmer zu maßregeln. Sein Urteil lautete auf 60 Tagessätze à 73 Euro und ein Fahrverbot von zehn Monaten.

