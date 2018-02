"Es kommt nichts rein, es geht nichts raus"

Bühl (jo) - Aus Fässern lodern Flammen. Es regnet und es ist kalt, als der ganztägige Warnstreik gestern früh um 6 Uhr bei Bosch in Bühl beginnt. Nach zwei eher symbolischen Streikaktionen im Januar hat die IG Metall nach Abbruch der Tarifgespräche in der Metall- und Elektroindustrie am Wochenende die Gangart verschärft. Wie die Offenburger Bezirksleitung der Gewerkschaft mitteilt, hatten sich die Beschäftigten der Robert Bosch GmbH in Bühl am Dienstag mit "überwältigender Mehrheit dafür entschieden, ihren Forderungen mit einem ganztägigen Warnstreik Ausdruck zu verleihen". Dazu wird vor dem Haupteingang ein großes Zelt aufgeschlagen, in dem die Streikenden ihr Streikgeld beantragen können und an Biertischen zusammensitzen. Voll ist es vor allem, als die Nachtschicht von der Arbeit kommt und viele Beschäftigte sich zu jenen der Frühschicht gesellen, die als erste in den Ausstand treten. An die 800 Beteiligte zählt Ahmet Karademir, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Am Nachmittag nach Schichtwechsel, der keiner ist, seien es nochmals 400. Viele der insgesamt 1800 Mitarbeiter aus der Fertigung seien erst gar nicht nach Bühl gekommen. Karademir deutet zu den Hallen hinter dem großen Werkstor, in denen kein Licht brennt. Die Produktion stehe still, kein Lkw fahre. "Es kommt nichts rein, es geht nichts raus", ist er zufrieden und froh zugleich, dass der Protest friedlich verläuft und Störungen ausbleiben. Lea Marquardt, Zweite Bevollmächtigte der Offenburger Metaller, findet es "super, dass die Leute so lange bleiben." Die Stimmung unter der Zeltplane ist gut. Die Streikaktion trägt - abgesehen von den Parolen des Arbeitskampfes - die Charakterzüge eines Vereins- oder großen Familienfests. "Unsere Forderungen drehen sich um die Familie", sieht Marquardt keinen Widerspruch. Für Kinder und Kranke sollen die Werktätigen mehr Zeit finden, in dem sie ihre Arbeit vorübergehend auf bis zu 28 Wochenstunden reduzieren können - mit "Entgeltzuschuss bei Pflege und Erziehung sowie bei Schichtarbeit und anderen belasteten Arbeitszeitmodellen", wie die IG Metall fordert. Die Boschler bleiben nicht unter sich, so schauen auch Kollegen anderer Firmen vorbei. Vertreter von Schaeffler (LuK) und Dorma Kaba aus Bühl sowie des Progress-Werks (Oberkirch) bekunden am Mikrofon ihre Solidarität. "Sechs Prozent mehr Lohn, das tut uns allen gut", unterstreicht ein LuKianer. "Wir wissen, was wir wert sind", betont ein anderer Grußredner aus der Nachbarschaft. Bei der LuK selbst kann nicht gestreikt werden. Dort wurde die Tarifbindung gerade erst eingeführt. Es herrscht Friedenspflicht. Die Betriebsrätin Andrea Knebel weist im Gespräch mit dem BT darauf hin, dass sich der Streik nicht gegen Bosch richte, sondern man für bessere Arbeitsbedingungen in der Fläche der Metall- und Elektrobranche kämpfe. Über ihren Arbeitgeber lässt sie nichts kommen: "Bosch ist wirklich sozial." Eine Vier vor dem Komma müsse schon herausspringen, wenn sich die Tarifpartner einigen, wagt sie eine Prognose. Sie verteidigt auch die Forderung des Entgeltzuschusses bei Reduzierung der Arbeitszeit: "Die Leute in der Fertigung verdienen nicht viel." Da komme es auf jeden Euro an. Den Auszubildenden wünscht sie - auch aus eigener Erfahrung - einen arbeitsfreien Tag vor Prüfungen, damit sich diese gut vorbereiten können. Vor einer Karriere ganz anderer Art steht möglicherweise Philipp Zink aus Willstätt. Der 19-jährige Sänger und Gitarrist unterhält die Streikenden mit seinen Liedern. Es gibt Kartoffelsuppe mit Würstchen, Kaffee und Kuchen. Unlängst spielte Zink bei "Deutschland sucht den Superstar" vor: "Das Casting war cool und hat Spaß gemacht", lässt er wissen. Ob er zur RTL-Show auch eingeladen wird, ist noch offen. Ottmar Schnurr, der Bruddler aus dem Achertal, sorgt gleich zweimal für gute Laune. Eine Azubi-Band und einen DJ sieht das Programm vom "Tariffrühstück" bis zum abendlichen Stockbrot-Grillen am Lagerfeuer ebenfalls vor. All dies mit dem Segen der Bosch-Firmenleitung, die Zeltaufbau und Aktionen auf ihrem Gelände gestattet hat. Bestreikt wird allein das Stammwerk. In allen anderen Bereichen des Standorts Bühl/Bühlertal läuft die Arbeit weiter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben