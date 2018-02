Der Abbruchbagger kehrt zurück

Gestern nun ging zunächst einmal ein Abbruchbagger in Stellung. Er wird in den nächsten Tagen einen bereits angeknabberten späteren Anbau der 1847 durch den Arzt Franz Hermann Walchner erbauten und danach mehrmals umgestalteten Villa entfernen. Das später von der Familie Horcher bewohnte Haus verlor in der Folge seinen Denkmalschutz. Der Gemeinderat stufte es dennoch als stadtbildprägendes Gebäude mit Ensemblewirkung ein und erließ für die westliche Eisenbahnstraße eine Erhaltungssatzung. Nach einer Kernsanierung soll in das Haus nach BT-Informationen eine Arztpraxis einziehen.

In den vergangenen Tagen nahm ein Sachverständigenbüro per Drohne eine Bestandsaufnahme des Geländes vor. Das, so der zuständige Bauleiter, sei heute "Stand der Technik". Anfang nächster Woche werden dann Bodenproben entnommen, um Klarheit über mögliche Kontaminierungen zu bekommen. Auf dem 3420 Quadratmeter großen Grundstück standen früher unter anderem Lagerschuppen der ehemaligen Schnapsfabrik Lörch. Zwei Wochen später sollen dann die Analysen vorliegen. Der Bauleiter der Hochbaufirma erwartet indes "nichts Spektakuläres".

Danach soll der Erdaushub für die Tiefgarage mit ihren 55 Stellplätzen beginnen. Allerdings wird der Bagger auch Bauschutt der 2014/15 abgebrochenen Gebäude zutage fördern, der aus Kostengründen nicht abgefahren, sondern in die Kellerräume verfüllt wurde. Berechnungen zufolge handelt es sich um ein Gesamtvolumen von 10 000 Kubikmeter, was etwa 1 200 Lkw-Fuhren entspricht. Einschließlich des Verbaus werden hierfür knapp acht Wochen kalkuliert. Danach geht es an den eigentlichen Hochbau. Auf der Großbaustelle mit immerhin fünf Neubauten und einer Tiefgarage werden etwa 20 Mitarbeiter der Firma Eisenbiegler und weitere von Subunternehmen (unter anderem für Armierungsarbeiten) tätig sein.

Läuft alles nach Plan, bleiben unliebsame Überraschungen aus und spielt auch noch das Wetter mit, könnten die ersten Mieter beziehungsweise Eigentümer im Herbst 2019 in die 39 neuen Wohnungen einziehen.