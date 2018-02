Anti-Kriegsroman oder nur Aufguss? Kritiker-Streit um Siegertitel

Dass dies weiterhin so bleibt, hängt an den Vorgaben des Senders. Da hilft es natürlich, dass Wolfgang Gushurst, der neue Leiter der Kulturwelle SWR2, die Bestenliste-Diskussion in Bühl erstmals live miterleben konnte. Ihm galt der Dank Epkes dafür, "dass wir diese Literatursendung mit Zeit, Geld und vielen Gedanken so weit nach vorne treiben können".

Epkes nahm zum ersten Mal selbst auf der Bühne Platz, um den Talk zu moderieren. Für die SWR-Bestenliste benennen 30 Literaturkritiker jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen. Aus den vergebenen Punkten werden dann die Plätze ermittelt.

Im Januar liegt ein Buch auf Platz eins, das ein Rekordergebnis erzielt hat. "Unter der Drachenwand" von Arno Geiger erhielt 132 Punkte. Abgeschlagen landete auf Position zwei mit 50 Punkten "Selbst in Hoher Auflösung" von Ulrich Koch. Zum Vergleich: Elena Ferrantes "Die Geschichte des verlorenen Kindes" (Platz zehn) fand 30 Punkte.

Trotz der hohen Punktzahl entspannt sich gerade um die erstplatzierte Neuerscheinung eine lebhafte Diskussion. Schauspieler Frank Stöckle liest das Ende des Buchs vor: eine Szene, in der der junge Soldat Kolbe zurückkehrt in einen schon verlorenen Krieg. Es ist das Jahr 1944 und Kolbe hat ein paar Monate zu Hause im Salzkammergut verbracht. Epkes nennt die Geschichte über Bedrohung und Gewalt einen Anti-Kriegsroman. Für die Kritikerin Ursula März ("Zeit", Frankfurter Rundschau) ist es eher ein Mentalitätsroman, der aufzeige, wie der "Nachkriegsmensch" entstanden sei. "Das ist nur eine Vermutung", widerspricht Eberhard Falcke ("Zeit", Deutschlandradio). Von ihm hatte der Roman offensichtlich keine Punkte erhalten: "Das ist ein überflüssiges Buch. Weder thematisch noch historisch ist es geeignet, uns etwas Neues über diese Zeit zu sagen. Es ist ein verdünnter Aufguss." Insa Wilke, Moderatorin von "Gutenbergs Welt" (WDR3), plädiert für den Aspekt der "persönlichen Freiheit", den der Autor aus Sicht seiner Generation hinzufüge. Auch das lässt Falcke nicht gelten: "Diese Motivlinie ist schwach, das ist doch nichts Besonderes", sagt er und ernennt das Buch mit der Rekordpunktzahl zum "Rezeptionswunder des Frühjahrs".

Auf Platz zwei ist nach längerer Zeit wieder ein Lyrikband zu finden. Schauspielerin Doris Wolters liest ein Gedicht vor, das beim Publikum rätselhafte Blicke hinterlässt. Das hatten die Kritiker nun ganz geschickt arrangiert. "Um das Publikum zu entlasten", erklärt Insa Wilke, dass es nicht um das Verstehen gehe, sondern darum, einzelne Bilder in neuen Zusammenhängen zu sehen. Ursula März meint, dass der Autor, der "schroffe Melancholiker" Ulrich Koch, die Karten einer entzauberten Welt neu mische und dabei Objekte und Subjekte in andere Felder wandern. Da kann auch Eberhard Falcke mitgehen: "Schön ist, dass Koch verschiedene Kunsthöhen verwendet - von verfremdeten Naturwahrnehmungen über Komisches bis hin zu Alltagssituationen." Wolter liest zwei weitere Gedichte vor und nun, nach der Auseinandersetzung der Kritiker mit der poetischen Arbeit, entsteht sehr viel mehr Verständnis.

Die Aufzeichnung ist am 6. Februar um 22.03 Uhr in SWR2 zu hören. Der Talk wurde auch gefilmt und ist in der SWR-Mediathek zu sehen.