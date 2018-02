"Gut sitzen" auf Taubenblau

Bühl - Ein Badener, der will "gut sitzen". TV-Moderator Pierre M. Krause hat darüber ein ganzes Buch mit kuriosen Sitzerlebnissen im Rebland verfasst. Auch im Bürgerhaus Neuer Markt gehört gutes Sitzen gewissermaßen zum guten Ton - zur Voraussetzung für einen ungetrübten Genuss des Bühnengeschehens. Die 28 Jahre seit der Eröffnung des Musentempels haben an den Stühlen jedoch Spuren hinterlassen, das Gros des Sitzmobiliars ist abgenutzt. Der Austausch steht bevor.

Der Bürgerhaus-Leiterin Corinna Doba ist die Vorfreude auf die neue Bestuhlung ins Gesicht geschrieben. Der gebürstete Aluminium-Rahmen des Sitzmöbels stehe für ein edles Erscheinungsbild. Das blau-grau-rötliche Stoff-Ornament der alten Stahlrohrstühle weicht einer einheitlichen Farbgebung. Bei der Suche nach einer repräsentativen Farbe fiel die Wahl auf einen italienischen Stoff in Taubenblau - in Anlehnung an die Gestaltung der Programm-Broschüre.

"Wir haben auch darauf geachtet, dass der Abrieb möglichst gering ist und die Beschichtung Schmutz und Feuchtigkeit abweist", berichtet Doba von einer sorgfältigen Entscheidungsfindung. Ergebnis: 1100 Exemplare hat die Stadt Bühl bei der Brunner Group im nahe gelegenen Rheinau nach einer Ausschreibung geordert - zum Angebot von 333432 Euro, macht etwa 300 Euro pro Stuhl. Vor zwei Wochen erfolgte die Produktionsfreigabe.

Szenenwechsel: Montiert werden die neuen Stühle am Brunner-Hauptsitz im Stadtteil Freistett. Das Unternehmen stellt nach eigenen Angaben täglich rund 2200 Stühle und 400 Tische für den internationalen Markt her: für Messen und Kongresszentren weltweit, große Wirtschaftsunternehmen und Hotellerie sowie Pflege-, Bildungs- und öffentliche Einrichtungen.

Von USM zur Brunner Group

340 der insgesamt 500 Mitarbeiter arbeiten im Stammwerk nahe des Rheins. Zuletzt haben dort auch mehrere Beschäftigte aus der Montage von USM in Bühl, die vor der Schließung steht, einen neuen Arbeitsplatz gefunden.

Seniorchef Rolf Brunner, der das Unternehmen 1977 zusammen mit seiner Frau in der Zwetschgenstadt gegründet hatte und später verlegte, führt gut gelaunt durch die weitläufige Fabrikation zu jenem Bereich, wo der Auftrag aus Bühl bearbeitet wird. "Verwendet werden ausschließlich recyclingfähige Materialien", gibt er zu verstehen. Unter dem Polster von Sitz und Lehne kommt Buchenschichtholz zum Einsatz. Alle Verschraubungen (nicht sichtbar) werden durch Metallfassungen verstärkt. "Das verlängert die Lebensdauer." Zur Komfortsteigerung sei beim zugrundeliegenden Standardmodell namens "alite" (Brunner: "Unser erfolgreichster Stuhl") die Rückenlehne ein wenig erhöht worden.

Die Aluminiumausführung reduziert das Einzelgewicht auf sechs Kilogramm, vier weniger als beim bisherigen Stahlrohrstuhl. Das Personal spart so Kräfte beim häufigen Umräumen und Aufbauen der Stühle. Ein Aspekt, der bereits vom Gemeinderat sehr positiv aufgenommen wurde. Auch soll die Reihenbestuhlung dank einfachem Verbundsystem künftig fix von der Hand gehen. Weiterer Vorteil: Bis zu zwölf (statt bislang zehn Stühle) können gestapelt werden. Das spart Lagerfläche beim Wegräumen.

Ein Mix aus Exemplaren mit und ohne Armlehnen lässt flexibel bestuhlen. "Bei Banketten", nennt Corinna Doba ein Beispiel, "werden Stühle ohne Armlehnen benötigt." Die Sitzplatznummerierung wird künftig an einem Display angezeigt, das in die Lehne eingelassen ist. Die "Rückennummern" können auf einfache Weise fortlaufend mit einem Handgerät generiert werden, schildert die Bürgerhaus-Chefin.

Noch stehen die alten Stühle im großen Saal und in den Nebenräumen. Abnehmer sind die Ortsverwaltung Vimbuch, die Stadtkapelle, die Rohrhirschmühle sowie Vereine und Privatleute. Aufgrund der großen Nachfrage habe das Los entscheiden müssen. Für einen Buchpreis von einem Euro plus Mehrwertsteuer gehen die Stühle an die Selbstabholer weg. Unmittelbar nach Fastnacht "werden wir entrümpeln", kündigt Doba an.

Danach treffen zwei Lkw-Lieferungen mit den neuen Stühlen ein. Die ersten Besucher, die darauf Platz nehmen, werden die Gäste eines Vortrags beim "Verein für Biochemie nach Schüssler" am 19. Februar im Rechtecksaal sein.

Die erste große Veranstaltung mit "Gut sitzen" auf Taubenblau ist der Auftritt von Christoph Sonntag am 23. Februar. Wenn der SWR3-Comedian loslegt, soll schon so mancher vor Lachen vom Stuhl gefallen sein. Zumindest dem Sitzmöbel kann das nichts anhaben, es ist gegen Beschädigungen durch Stöße gefeit: Auf Wunsch der Stadt werden die Kanten von Sitz und Lehne unter dem Stoffbezug mit einer Kunststoffleiste verstärkt.