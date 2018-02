Städtebauliches Juwel im Untertal

Weniger Flüchtlinge Baden-Baden (bor) - Zufrieden mit der Flüchtlingssituation in der Stadt zeigte sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die aktuelle Situation erläuterte Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, am Montag dem Gremium (Foto: bor). » Weitersagen (bor) - Zufrieden mit der Flüchtlingssituation in der Stadt zeigte sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die aktuelle Situation erläuterte Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, am Montag dem Gremium (Foto: bor). » - Mehr