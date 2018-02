Aktionsplan für sicheres Mountainbiken Von Michaela Gabriel Sasbachwalden - Überfällig war dieser Runde Tisch am aus Sicht der Sasbachwaldener Winzer und Waldbauern: Seit Jahren sind sie mit Mountainbiker konfrontiert. Das betrifft vor allem die Wege zwischen Hörchenberg und Ortsmitte, wo es bisher keine ausgewiesene Mountainbike-Strecke gibt. Ihre Sorgen und Vorbehalte im Zusammenhang mit Radsportlern vorzubringen, dazu bekamen die Landwirte im Sasbachwaldener Ratssaal Gelegenheit. Nach zwei Stunden Diskussion mit einem Tourismus- und Versicherungsexperten und 20 Teilnehmern kündigte Bürgermeisterin Sonja Schuchter drei Maßnahmen an: Große, deutliche Gefahrenschilder sollen die Radfahrer auf die Gefahren durch Traktoren hinweisen. Außerdem sollen die Eigentümer von privaten Wegen mit Gestattungsverträgen die Haftung für Unfälle auf die Gemeinde übertragen können. Zusätzlich soll für die Radsportler eine Strecke vom Spinnerhof ins Dorf geschaffen werden, damit sie die Wege meiden, auf denen die Landwirte Kollisionen befürchten. Der Mountainbike-Tourismus sei ein Gewinn für den ganzen Schwarzwald und auch in Sasbachwalden sorge er für einen jüngeren Gästekreis, sagte Schuchter. Sascha Hotz von der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) bestätigte, dass Sasbachwalden unter Mountainbiker zu den beliebtesten Zielen im Schwarzwald gehöre: "Ist das Angebot gut, dann kommen auch Gäste." Deshalb arbeite die STG an der Ausweisung von Strecken mit und der Ortenaukreis fördere sie. Hotz stellte die gelben Schilder vor, die Mountainbiker über Entfernungen, Höhenmeter, GPS-Daten und Gefahrenstellen informieren. Die beste Möglichkeit, Unfälle zu vermeiden, sei eine ideale Streckenführung, betonte der STG-Fachmann. Auf dem Alpirsbacher Schwarzwaldtrail sei dies gelungen, doch auf den Wegen, die weiter ins Tal führen, müsse man nachbessern, ist Schuchter klar. Volker Hirsch, Vorsitzender des Bikesportvereins Sasbachwalden, erklärte, was sein Verein auf den betreuten Strecken leiste und damit die Grundstückseigentümer entlaste: "Wir sagen wöchentliche Kontrollen zu, entsorgen Müll und beseitigen Sturmschäden." Radfahren sei gesetzlich generell auf allen geeigneten Wegen erlaubt, erklärte Tobias Stupp von den Badischen Versicherungen. Die Zwei-Meter-Regel gelte nur im Wald. Der Eigentümer eines Weges habe die Verkehrssicherungspflicht und müsse vor nicht erkennbaren und untypischen Gefahren warnen. Die Nutzer der Wege hätten jedoch auch eine hohe Eigenverantwortung. "Das moralische Problem ist größer als das rechtliche", sagte ein Winzer. Auch wenn er Warnschilder habe und nicht haftbar gemacht werden könne, wolle er keinen Unfall. Gefährliche Situationen mit Radfahrern gab es schon viele. "Die Downhiller sind das Hauptproblem", sagte ein anderer. Ein Nebenerwerbswinzer beklagte, dass er sich viele Gedanken machen müsse, obwohl er nur seine Arbeit mache. Sonja Schuchter sucht den Konsens: "Die Landwirte sollen zu ihrem Recht kommen und die Mountainbiker sollen weiter ihren Spaß haben."

