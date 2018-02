Eine zauberhafte Fee und eine kleine Hexe zugleich

"Feederleicht" heißt ihr drittes Album, dessen Titel den Nagel geradezu auf den Kopf trifft. Badenius singt mit ihrer glockenhellen Stimme über Liebe Freundschaft, Diäten oder das Menschsein im Allgemeinen und lässt dabei alle tief in ihr Herzen blicken. Der Schalk scheint ihr immerzu im Nacken zu sitzen. So fügt sie schelmisch hinzu: "Habe ich erwähnt, dass all meine Lieder biographisch sind? Ok, manche sind gelogen, aber das meiste entspricht wirklich der Wahrheit."

Kein Wunder also, dass die gebürtige Lübeckerin schon einige Preise eingeheimst hat. Von Beruf ist Fee Badenius eigentlich Waldorfschullehrerin, schreibt aber Songs, seit sie 18 Jahre alt war. Eigentlich ist sie Waldorfschullehrerin, schreibt aber Songs, seit sie 18 Jahre alt ist. Zu goldig schildert sie auch Erlebnisse aus dem Schulalltag. So schuppte einmal nach einem Schnupfen ihre trockene Nase. "Frau Badenius, Deine Nase schimmelt", erklärt einer ihrer Sprösslinge aus der zweiten Klasse todernst. Und ganz zufällig passt der bröselnde Deckenputz des Schüttekellers hervorragend zu diesem Thema.

Oft sind Badenius' Texte in Poesie gefasste Worte, mit einem Hang zur Ironie: "Ich bin ein Schmetterling, jedenfalls innen drin." Um sich dann nach der Entpuppung, als kleine Motte zu outen. "Ich bin ein Schmetterling im falschen Kleid", singt die Fee betörend und hat damit ihr Publikum im Sack. Oder hier eine andere Textstelle, die ebenso poetisch klingt: "Ich bin Traumtänzerin, Tagschwärmerin, Stubenhockerin, Verliererin, Langschläferin, Verschwenderin, Kapituliererin, Ruiniererin", und so weiter und so fort. "Doch Du liebst mich trotz allem", ist eine charmante Liebeserklärung an ihren Mann. Das Lied lässt die hingerissenen Zuhörer dahinschmelzen - sowohl die männlichen als auch die weiblichen.

Begleitet werden ihre Lieder von Johannes Still (Piano und Akkordeon), Jochen Reichert (Kontrabass und Melodica) und Christoph Helm (Schlagzeug und Percussion). Ein eingespieltes Team, ganz ohne Frage. Da wird gelacht und gescherzt. Das Trio harmoniert wunderbar und hat durchaus Klasse. Man merkt Badenius die pädagogische Ader im Umgang mit ihren Musikerkollegen deutlich an: "Die Jungs müssen sich immer in den Vordergrund drängen. Es ist schwierig für die drei, wenn ich im Fokus stehe."

Mit flockigen Popsongs geht es weiter. Das Publikum zeigt sich begeistert, hört geduldig zu, lacht herzlich bei Songs wie "Fleischesslust" und zeigt sich berührt von den exquisit gewobenen Sprachfäden, die Songs wie "Oberfläche" durchziehen. In einem ihrer Lieder geht es um Kompromisse. "Für Dich und Deine Liebe wäre ich zu allem bereit. Sogar nach Sasbachwalden zu ziehen und arbeitslos zu sein." Ein Satz, den viele Zuhörer mit einem Grinsen quittieren. In einem anderen Lied thematisiert Badenius Freundschaft und gesteht "Ich bin keine gute Freundin. Ich weiß einfach nicht, wie das geht. Hab keine Lust auf Bussi-Bussi und gemeinsame Diät."

Mit nachdenklichen, zärtlichen und besinnlichen Akkorden geht der Abend nach einigen Zugaben schließlich zu Ende. Ganz, ganz still wird es plötzlich im Bühler Gewölbekeller. Aber die Texte und Klänge schwingen nach und bringen bei so manchem Zuhörer im Innern eine kleine Saite zum Klingen.