Entwarnung auf dem Grünstreifen

Karlsruhe



Bombenverdacht nicht bestätigt Karlsruhe (red) - Ein bombenähnlicher Gegenstand wurde am Dienstag bei Baggerarbeiten in Karlsruhe gefunden. Die Polizei sperrte daraufhin den Fundort weiträumig ab. Experten gaben jedoch rasch Entwarnung, offenbar handelte es sich um einen Teil einer Kanalisation (Symbolfoto: dpa).