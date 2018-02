"Femmes explosives" und Jamaika-Politpalaver

Ottersweier (bgt) - "Wo sin'se denn?" lautete die alles entscheidende Frage in der Kappensitzung der Otterschwierer Leimewängscht. Die konnte schnell beantwortet werden, denn sie waren alle im Saal des Gemeindezentrums pünktlich um 19.11 Uhr zur Stelle - das bestens gelaunte und fantasievoll kostümierte Publikum vor und die nicht weniger gut aufgelegten Aktiven der Narrenzunft hinter und auf der Bühne. Zum Auftakt sowie für den Rest des Abends ließen die Original Burg-Windeck-Musikanten unter der Leitung von Friedel Seifert ihren gewohnt schmissigen Sound erklingen. Den Prolog gestaltete ganz souverän die kleine Leonie Bauer als Debütantin in der Bütt und erntete stürmischen Applaus. Der festliche Einzug der Narrenzunft und die ihr folgenden Notequetscher Guggis, die ebenso fetzige wie lautstarke Musiktruppe unter Leitung von Dieter Kohlbrenner, erzeugten spannende Erwartung auf das folgende Programm. Sitzungspräsident Linus Maier hatte alle Hände voll zu tun, nicht nur den Abend zu moderieren und all die honorigen Gäste namentlich zu begrüßen, sondern er verkündete auch die Preisträger der Kostümprämierung. Eine alljährlich gute Idee zum Anreiz für herausragende Kostümierung. Als Büttel trat Zunftrat Manfred Kist als Aktivposten mit großer Erfahrung in die Bütt und gab eine gute Figur ab. Den ersten Tanz präsentierte die Hatzenweier-Garde in großartiger Formation und ganz in Rot, glänzend einstudiert von Michaela und Anna-Lena Chromy. Viel Tratsch lieferten die Dorfbrätschen, die in der Gestalt von Janina, Mona und Melanie Stengele daherkamen. Alle natürlich ein bisschen auf älter getrimmt, weil man da offenbar schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Klatschgeschichten hat. Eine beurteilte ihren Gatten als "richtiges Schmuckstück", das man nur "mit Fassung ertragen" kann. Auf diese Weise kalauerten die Damen sich weiter durch den Sketch. Und wenn der Ehemann der Ältesten, wie sie seufzend erklärte, nach wie vor den Frauen hinterherhetzt, doch jetzt nicht mehr weiß warum, dann war der Stimmungspegel spürbar im Steigen. Die nächste tänzerische Einlage kam von der ersten Grünen Garde aus Neusatz, die unter der Leitung von Sandra Wöhrle temperamentvoll über die Bühne wirbelte - gefolgt von einem köstlichen Hexenpaar. Eine fast winzige Hexe, im Vergleich zur etwas korpulenteren und älteren, die von sich behauptete, "Jedes Pfund an mir ist doch eine wahre Zier", bestritt einen Disput, in dem es um Mode und "den letzten Schrei" ging. Die junge Anika Ferch stand zum ersten Mal auf der Bühne und zeigte neben der großartigen und erfahrenen Patricia Hemmer beachtliches Talent. Natürlich wurde zwischendurch kräftig geschunkelt, solange bis die acht Leimis auftraten und einen prächtigen von Angelika Kohler choreographierten Tanz mit alten Masken und Dreschflegeln auf das Parkett zauberten. Den Vogel des Abends schossen die "Femmes explosives" ab, eine wirklich explosive Damenriege, die eine tänzerische und glänzend getextete Hommage an Elfriede Friedmann ablieferte. Sie ist mit 90 Jahren die "Grande Dame" der Zunft und das älteste und seit 53 Jahren unvermindert aktive Mitglied. Spätestens jetzt war das Publikum gänzlich aus dem Häuschen. Eine wahrhaft groteske, von Elvira Seifermann einstudierte Nummer zeigten die mit Zellulitis (natürlich künstlich) behafteten sieben Leimis, die sich beim lieben Gott darüber beschwerten. Auch der Sketch von Bianca Linz und Mary Riebold als Marktfrau und Kundin war nicht von schlechten Eltern, gefolgt vom wahrlich bunten und exotischen Bollywood-Tanz, dargeboten von der Hexengarde der Zunft. Einen geradezu ohrenbetäubenden Applaus erntete das Männerballett, das zunächst im Mönchskostüm einmarschierte, aber dann im Hausfrauenkittel eine von Uwe Burgmeister toll choreographierte Show präsentierte. Mit einem herrlichen Sketch mit viel Lokalkolorit von Linus Maier und Manfred Kist sowie einem tollen "Jamaika-Politpalaver" in ebenso tollen Kostümen von Paradiesvögeln mit ein paar Haken und Ösen endete das absolut erstklassige Programm - doch der Abend ging natürlich weiter, an der Bar und beim Tanz.

