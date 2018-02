Mit Zahnbürste und viel Spaß nach Malle



Bühl (wv) - Durch Humor edler Sorte, nämlich sich selbst auf die Schippe zu nehmen, glänzte der Allda: Urkomisch inszenierten die Elferräte in den Kappensitzungen eine Gruppenreise nach dem Motto "Urlaub & Co. - Allda Reisebüro". Nach Ideen von Lars Fecke und Anika Schulmeister starteten sie mit dem "Flieger nach Malle", für acht Tage ausgerüstet mit einer Zahnbürste, zwei Unterhosen und schrulligen Wünschen. In der voll besetzten L(B)achschlosshalle führte die von Cindy Huck dirigierte, prickelnd aufspielende Mister-Miller-Band (Bigband der Kappelwindeck-Musikanten) das Publikum schon zum Entree "mit Wahnsinn in die Hölle". Das bunt-fröhliche Bühnenbild, von Stefanie Zeller und ihrem Team gestaltet, bereitete Appetit, auf den Flügeln der Fantasie zu verreisen. Die Bordansagen des Flugpersonals erreichten dank Thomas Hubers Reglerkünsten verständlich Ohren und Intellekt der Passagiere. Sitzungspräsident Tobias Moll geleitete mit natürlichem Charme durch den Abend, zügig, übertreibungslos, doch erfreulich verschmitzt. Augen und Herzen erfreute der Allda durch den Liebreiz heimischer Jungdamen, von Andschana Finkbeiner, Kathrin Höll und Rebecca Link in wechselnden Paarungen trainiert: Die Jugendgarde begeisterte mit synchroner Leichtfüßigkeit. Die "großen" Tänzerinnen taten es mit flinker Schenkele-Hoch-Grazie im Gardetanz und knackig-sportlichem Slalom in der Après-Ski-Show, in den von Rosi Kunz maßgeschneiderten Kostümen. Keck nahmen die blutjungen Talente Tarja Bichler, Kira Fecke und Franziska Fritz ihre Eltern aufs Korn, etwa den Papa und dessen antikes Moped: "Tankdeckel auf, Benzin rein, Motorschaden behoben!" Conny Hänsel und Thorsten Rütten bereiteten herrliche Schadenfreude mit Frotzeleien wie dieser: "Den Solarstrom von Kappler Rebstöcken schenken wir den Altschweierern, damit denen auch mal ein Licht aufgeht!" Ihre Narrengesellschaft organisierten Sebastian Böckeler und Jan Friedmann in die gewinnmaximierte Allda-AG um und kündigten ein hartes Sparprogramm an: "Die Röcke der Gardemädchen werden um 50 Prozent gekürzt." Die Allda-Schüler-Lehrer-Band (Franz Staudt, Walter Schmitt, Egon König, Jürgen Leukel, Pit Hirn, Sabrina Werneckes und Norbert Priestaff) nahm die städtische "After Work Party", das katholische "After Work Pray" und das evangelische "Park and Pray" in listigen Hirn-Texten ebenso ins Visier wie die Bühler Topsanierung: "Kirchplatz, noch hässlich und grau, dass zum Quetschefescht du fertig bisch, des glaubt kei Sau!" Mit Musikalität und unbändiger Rhythmuslust transportierte die von Sebastian Böckeler geleitete Steelband "Cool Drummings" das steirische "Hulapalu" und das biblische "Rivers of Babylon" in die Karibik. Sprechende Rebstöcke, ein hintersinniger Baum, eine bärtige Marienstatue in einer werbeorientierten Grotte und das wahre Lourdes-Wunder einer sprachlos werdenden Frau - auf die Bühne brachten diesen Kappler-Genusstour-Sketch Schauspieler der Eselsgruppe: Rüdiger Hurle, Valesca Bäuerle, Niklas Bruder, Silvan Schölzel, Alexandra Glaser, Ben Seifried und Achim Seitrich. Choreographiert von Simone Maushardt, zeigte die um ein weiteres Paar auf sechs verstärkte Allda-Mixed-Garde einen Tanz mit akrobatischen Hebefiguren: Die Athleten Jan Friedmann, Dominic Stolz, Sven Albrecht, Raffael Misch, Sebastian und Fabian Böckeler ließen die Damen Stefanie Zeller, Barbara Müller, Kathrin Höll, Rebecca Link, Andschana Finkbeiner und Anja Groß schweben. Seit Jahrzehnten liefert Heinz Wendling, der "Moschtbuer vom Hanauerland", Glanz- und Schlusspunkte zur Allda-Sitzung. Nach verbaler Vor- und Hauptspeise servierte er heuer als Dessert aufgeblasene Berliner mit wenig Füllung: "So Figure', der letschte Schrei! Jetzt waarde merr mol uff des Oschterei."

