Nachwuchskicker toben sich in der Halle aus

(dpa) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hat ein Ende des Cannabis-Verbots gefordert, um Haschisch-Konsumenten zu "entkriminalisieren". Demzufolge gebe es bessere Möglichkeiten in der Drogenpolitik als größtenteils auf Repression zu setzen (Foto: dpa).

(HH) - Eine reichhaltige Vorschlagsliste haben die Teilnehmer an der ersten Bürger-Zukunftswerkstatt in Au am Rhein erarbeitet. Ziel war es, Ideen für die Freizeitgestaltung der Generation "65+" zu finden. Ganz oben auf der Liste stand schließlich ein Begegnungscafé (Foto: HH).

(lsw) - Mit rund 180 Gästen feiert Schlagersänger Tony Marshall in Baden-Baden seinen 80. Geburtstag. Zu der Überraschungsfeier, die sein Sohn Marc organisiert hatte, kamen unter anderem Frank Elstner sowie die Sänger Bata Illic und Olaf Malolepski (Foto: dpa).

(lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat fünf Jahre nach dem Start der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg eine positive Bilanz gezogen. Sie sei Vorreiter beim digitalen Lernen, der Integration und der Inklusion, sagte der Regierungschef (Foto: dpa).