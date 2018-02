Stimmungsmäßiger Ausnahmezustand

Bühl - Mit einem phänomenalen närrischen Frühschoppen auf der Burg Windeck endete am Sonntag die mindestens ebenso phänomenale Karriere des Sitzungspräsidenten Rüdiger Majewski. 20 Jahre lang war er der schlagfertige Wortführer der ehrwürdigen Bühler Narrhalla. "Mehr geht einfach nicht", war er nach dem fünfstündigen Programm voller Höhepunkte und überschäumender Stimmung glücklich über diese letzte Sitzung unter seiner Ägide.

Eine Abordnung aus Baden-Baden rund um das junge Prinzenpaar Selina und Nicolas überreichte ihm zum Abschied den Orden der badisch-pfälzischen Karnevalsvereine. Er selbst durfte auch noch einmal eine Ehrung vornehmen. Hans-Martin Trefzger erhielt in Würdigung seiner 15 jährigen Unterstützung die rot-weiße Narrenkappe der Narrhalla.

Schon wenige Minuten nach dem Einzug des Elferrats befand sich die närrische Gesellschaft in ausgelassener Stimmung, klatschte und sang lauthals mit. Das Wasen-Trio spielte sensationell auf und bereitete einen Gute-Laune-Teppich für alles, was folgen sollte. Zunächst war da die Kättl Feierdaach, die am Vorabend noch im Fernsehen zu sehen war. Die Pfälzerin im Kittelschurz erzählte auf höchst vergnügliche Art, wie sie mit ihrem Rentner-Gatten shoppen ging und eine Slim-Stretch-Jeans anprobierte. "Der Stoff geht mit der Haut so eine Art Verbindung ein, so eine Art Vakuum", erklärte sie und erläuterte anschaulich das sich entwickelnde Chaos.

Ihr Pfälzer Kollege "de Härtschd" beschrieb mit derben Sprüchen seine Reise durch Afrikanien, wo er "durch de Dschungel geloffe isch" und aufgrund seiner Beschränktheit allerlei skurrile Situationen erlebt.

Weniger laut, dafür umso schneller redete Max Ruhbaum vom Theater Baden-Baden, der intelligent mit seinem Schauspieler-Dasein haderte: "Ich verbeuge mich sogar, wenn der Regen ans Fenster klatscht". Seinen Sohn habe er Oscar genannt, um sagen zu können: "Ich habe einen Oscar bekommen". Logisch, dass das zweite Kind Grammy genannt wurde. Was ihn als Berliner in Baden wirklich verwirrt habe, sei die Tatsache, dass in der Bäckerei Berliner verkauft würden. Seine in der Schauspielschule konditionierte Leidenschaft für Artikulation fand ihren Höhepunkt in der Eis-Bestellung für Oscar und Grammy. Das Publikum war hin und weg ob dieser Schnellsprech-Akrobatik.

Zum ersten Mal auf der Burg dabei waren die zwei beschwipsten Kellner Julian Seitz und Frank Brunswig, die "Rüdi" (Rüdiger Majewski) bei einer Sitzung in Mainz-Gonsenheim aufgegabelt hatte. Mit trockenem Humor setzten die beiden zielsicher ihre Pointen. Da saß jeder Gag, die Narrenschar war begeistert.

Die hohe Kunst der politischen Eulenspiegelei zelebrierte Ralf Falkenstein von der "Määnzer Fassenacht". Ob Trump ("Was der redet klingt wie verbale Inkontinenz"), Jamaika ("Keiner wollt was wisse von Kompromisse") oder Politpersonal ("Politiker füllen sich die Taschen und Rentner sammeln Flaschen") - der gewiefte Fastnachter rückte Missstände mit spitzer Zunge in den Blickpunkt.

Der einzige Bühler in der Bütt ist ein Star der heimischen Fastnacht. Pfarrer Wolf-Dieter Geißler stieg in die Rolle des Hausmeisters von St. Peter und Paul und blickte klaren Auges auf seine Stadt. So habe die Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße gut funktioniert, witzelte er angesichts täglicher langer Staus. Die Stadt könne viele Strafzettel vergeben, da das Parken in der Hauptstraße ja untersagt sei. Für den Schneefall habe er im Übrigen vorgesorgt und eine zweite Schippe gekauft: "Ich paar-schippe jetzt", grinste er ins Publikum.

Für den stimmungsmäßigen Ausnahmezustand sorgten auf musikalische Weise Klaus-Dieter Knopf und Albrecht Müller, die wandelbaren Tellplatzlerchen sowie die Muggikanten. Eine tolle Show - oder wie "Rüdi" sagt: "Mehr geht nicht."