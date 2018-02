Diese Nährstoffspritze richtet übernächtigte Fastnachter wieder auf

Bühl - Wenig Schlaf, viel Lärm und der eine oder andere Schluck Alkohol: Fastnacht ist für so manchen Narr nicht gerade die gesündeste Zeit des Jahres. Ein nahrhafter Leckerbissen zwischendurch ist da eine Wohltat für den strapazierten Körper. Genau darauf können sich die Teilnehmer des traditionellen Narrensuppenessens freuen, zu dem die Stadt am Schmutzigen Donnerstag Vertreter aller Zünfte in den Friedrichsbau einlädt. Seit fünf Jahren liegt die Verkostung der Besucher in der Verantwortung von Alfons Falk. Und der Chef der UHU-Kantine verspricht: Bei ihm kommen nur frische und gesunde Zutaten in die Suppe.

Die Vorbereitung für die Narrenspeisung beginnt bereits morgen. Dann legt Falk rund 20 Kilogramm getrocknete Schälerbsen ein, die über Nacht quellen. Am Schmutzigen Donnerstag steht der 59-Jährige schon um 6 Uhr in seiner Großküche, um den Kochlöffel für die Fastnachter zu schwingen. Aber das macht dem Frühaufsteher nichts aus: "Ich fange eigentlich jeden Morgen um diese Zeit an", erzählt er. Deshalb sei es mit seinen eigenen närrischen Ambitionen mittlerweile weitgehend vorbei. "Als Jugendlicher war ich schon beim Schnurren. Aber wenn man immer so früh raus muss, hat sich das irgendwann erledigt", erzählt er.

Und so bleibt ihm genügend Energie, um die Narrensuppe im riesigen Bottich weiterzuverarbeiten. Als Vitaminspritze, um den geplagten Fastnachter nach Hexensternmarsch und Fackelzug im Morgengrauen wieder aufzurichten, wandern zwei Zehn-Liter-Eimer frischen Wurzelgemüses wie Karotten, Sellerie, Lauch oder Petersilie zu den Erbsen in den riesigen Bottich. Hinzu kommen zehn Kilogramm geraspelte Kartoffeln und Gemüsebrühe. Der Eintopf köchelt etwa zwei Stunden vor sich hin, ehe ihn Falk passiert und noch einmal aufkocht. Am Ende hat er aus den frischen Zutaten 120 bis 130 Liter Suppe gewonnen, die für 250 bis 300 Personen reichen. Erst kurz vor der Ausgabe kommen schließlich noch geschnittene Wienerle dazu.

Da sich der Profikoch ohnehin schon die Mühe macht, sind die Narren im Friedrichsbau am Schmutzigen Donnerstag nicht die Einzigen, die sich an dem Leckerbissen erfreuen dürfen. In der UHU-Kantine steht das Gericht selbstredend ebenfalls auf dem Speiseplan. Und auch die Kinder im Schülerhort, den Falk und sein Team beliefern, freuen sich jedes Jahr über das besondere Gericht zur fünften Jahreszeit.

Ein anerkennendes Schulterklopfen seitens der Hästräger ist dem Koch allerdings nicht vergönnt. Er ist bei der Veranstaltung nicht vor Ort im Friedrichsbau. Mitarbeiter des Bauhofs holen die Suppe bei der UHU ab, die Ausgabe übernehmen Mitglieder des Hausfrauenbunds, angeführt von Schirmherrin Beatrix Schnurr. Aber da zu seinen Kantinen-Gästen auch der eine oder andere Narr gehört, hat es sich in einschlägigen Kreisen mittlerweile herumgesprochen, welcher Koch Hexen und Narrhallesen am Schmutzigen wieder aufpäppelt.

Falk könnte sich im Übrigen auch vorstellen, mal ein wenig Abwechslung auf die Speisekarte des Friedrichsbaus zu bringen und eine Kartoffel- statt einer Erbsensuppe anzubieten. "Aber da wurde mir gleich klargemacht: Das geht nicht!", erzählt er lachend von Traditionalisten, die bei der Stadtverwaltung als Auftraggeberin am längeren Hebel sitzen. Doch welche Rezeptur auch immer zum Einsatz kommt - für Falk steht fest: "Wir kochen auf traditionelle Art und Weise." Dabei könnte er mit Industrieprodukten reichlich Zeit sparen: "Wasserhahn aufdrehen, Fertigzeug rein, umrühren, fertig", beschreibt er die ungesunde Alternative. Doch eine solche Art der "Wassersuppe" kommt ihm sicher nicht in die Tüte.