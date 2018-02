"Spülwasser" entzweit Bürgermeister Von Joachim Eiermann Bühl - Die Stadt Bühl und die Stadtwerke GmbH einerseits sowie die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier andererseits sind sich uneins. Bei der gestrigen Versammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Bühl und Umgebung kam es - im Zusammenhang mit der gemeinsam betriebenen Trinkwasserenthärtung - zum offen ausgetragenen Konflikt. Nachdem kein Kompromiss gefunden wurde, überstimmte OB Hubert Schnurr zusammen mit den Stadtwerke-Geschäftsführern seine Nachbarkollegen. Nicht die Nanofiltration selbst ist das Problem - die Wasseraufbereitungsanlagen in Bühl (Landmatt) und Balzhofen laufen dem Vernehmen nach stabil -, sondern das dabei anfallende Prozesswasser. Es handelt sich dabei um ein Konzentrat aus der Reinigung der Membranfilter. Durch deren Spülung unter Beifügung von Phosphat wird verhindert, dass die feinen Filter sich mit kleinsten Kalzium- und Magnesium-Partikeln zusetzen. Da keine kontinuierlich wasserführende Bäche in der Nähe der beiden Pumpwerke liegen, in die das "Spülwasser" wie andernorts abgeleitet werden könnte, muss dieses der Kläranlage zugeführt werden. Die Stadtwerke warben stattdessen für ein ökologisches Verfahren, bei dem das Konzentrat direkt an den Pumpwerken aufbereitet wird. Das gereinigte Wasser wird sodann in den Grundwasser-Kreislauf zurückführt. 70000 Euro wird der Zweckverband in diesem Jahr ausgeben, um dafür die Planung zu erstellen. 2019 bereits soll im Wasserwerk Landmatt, 2020 in Balzhofen nachgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei rund 900 000 Euro. Aus Sicht der Bürgermeister Hans-Peter Braun (Bühlertal) und Jürgen Pfetzer (Ottersweier) kommt die Festlegung auf die technische Lösung verfrüht. Bei der Vorstellung des Zweckverband-Wirtschaftsplans 2018 beantragte Braun, die Planungskosten mit einem Sperrvermerk zu versehen, also unter Vorbehalt zu stellen. Auf einen Schlag, 70000 Euro freizugeben, behagte auch Pfetzer nicht. Er fragte: "Geht es auch eine Hausnummer kleiner?" Beide argumentierten damit, dass sich die teure, technische Lösung vermeiden lasse, wenn die Angelegenheit weiterhin über Gebühren geregelt werden könne. Die Rede ist von einem Ausgleich der Kosten, die bei der Behandlung des Konzentrats im Klärwerk in Vimbuch entstehen. Das Thema sorgt jedoch für "Unwägbarkeiten im Wirtschaftsplanverlauf", wie Johanna Balaskas, die scheidende kaufmännische Geschäftsführerin des Zweckverbands, im Rechenschaftsbericht 2016 feststellte. Grund: Die Gemeindeprüfungsanstalt zweifelt die Gebühr rechtlich an (siehe "Zum Thema"). Der städtische Revisor Thomas Bauer sah aber die Chance, dass die gebührenrechtliche Regelung fortbestehen könne: "Das sieht nicht ganz so schlecht aus." Allerdings könne er derzeit nicht abschätzen, wie sich das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde positionieren werde. Braun plädierte dafür, den Ausgang der Behördenprüfung abzuwarten und nicht vorzeitig in Planung und Technik zu investieren: "Unter Umständen geben wir Geld für etwas aus, das wir nicht brauchen." Braun verstand die Haltung des OB nicht: "Wir hatten das im Vorfeld anders besprochen." Auf BT-Rückfrage ließ Braun wissen, dass bei einem Arbeitsgespräch im kleinen Kreis (ohne Stadtwerke) der Sperrvermerk vereinbart worden sei, um möglichst an der Gebührenvariante festzuhalten. Schnurr versuchte in der verfahrenen Sitzung zu vermitteln. Sein Kompromissvorschlag, die Planungskosten nur zu einem Teil freizugeben, fand auf beiden Seiten aber letztlich keine Befürworter. Reiner Liebich, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke, plädierte dafür, die Variante einer technischen Reinigung des Prozesswassers nicht länger aufzuschieben: "Es ist wichtig, dass wir einen Masterplan haben." Rüdiger Höche, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke, hielt allein die Technik-Lösung für tragfähig. "Wenn wir nochmals verzögern, machen wir uns unglaubwürdig." Mit 2:3 Stimmen wurde Brauns Antrag, die Planungsrate von 70000 Euro mit einem Sperrvermerk zu versehen, abgelehnt. Der Bühlertäler Bürgermeister stimmte in Folge auch gegen den gesamten Wirtschaftsplan 2018. Kommentar

