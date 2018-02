Schaufenster heimischer Betriebe Bühl (efi) - Nach Jahren der Abstinenz erhalten die Bühler Gewerbetreibenden im Frühjahr wieder die Gelegenheit, ihre Leistungsstärke und Branchenvielfalt in einem großen Rahmen zu demonstrieren. Die Innenstadt wird sich am 28. und 29. April in ein Schaufenster der heimischen Wirtschaft verwandeln. Rund 100 Aussteller erwartet die Stadtverwaltung zur fünften Leistungsschau. Weil sich in Sachen E-Mobilität in der Zwetschgenstadt einiges tue, wird an beiden Tagen das gesamte Spektrum dieser Zukunftstechnologie gezeigt, kündigt Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier das Schwerpunktthema an. Die Messe biete den Firmen zudem den Rahmen, sich unter dem Aspekt des Fachkräftemangels "als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu positionieren", unterstreicht Bergmaier. Es ist die fünfte Auflage der Großveranstaltung in der Innenstadt, nachdem diese 2016 dem Rotstift zum Opfer gefallen war. Das bislang letzte Mal hatten sich die Bühler Betriebe 2011 im Rahmen der baden-württembergischen Heimattage der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Nach der Absage der für Frühjahr 2016 geplanten Messe hatte die Stadt eine Online-Umfrage unter den Unternehmen gestartet. Einen neuen Weg beschreiten Firmen und Verwaltung mittlerweile mit den "Expos" in den Gewerbegebieten. Nach der Premiere im Froschbächle im September 2016 folgte im April 2017 die mit einer Jobbörse verbundene zweite Auflage im Industriegebiet Süd. Im kommenden Jahr soll die "Expo"-Reihe fortgeführt werden, lässt OB Hubert Schnurr wissen. Doch zunächst kommt im April die Wirtschaftsschau im XXL-Format in die Innenstadt. Sie bietet Anlass, einen dritten verkaufsoffenen Sonntag zu beantragen. Die Geschäfte öffnen - die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt - am 29. April von 13 bis 18 Uhr ihre Türen, während sich die Aussteller an beiden Tagen jeweils zwischen 11 und 18 Uhr ins Zeug legen. "Die Stadt wird voll sein", prophezeit Michaela Kaiser, erfahrene Leistungsschau-Organisatorin von der städtischen Wirtschaftsförderung. Wegen der erwarteten hohen Verkehrsströme verkehrt ein Shuttle-Bus (mit E-Antrieb) vom LuK-Firmengelände in der Industriestraße zur Innenstadt. Schätzungsweise rund 20000 Besucher habe die Schau in der Vergangenheit in die Zwetschgenstadt gebracht. OB Schnurr erwartet auch zahlreiche Gäste aus der Ortenau und dem Elsass. 60000 Euro sind für die Messe im Haushalt vorgesehen, den städtischen Anteil beziffert Kaiser mit zirka 30000 Euro. Wegen der Umgestaltung des Markt- und Kirchplatzes liegt das Ausstellungsgelände in diesem Jahr zwischen Friedrich- und Güterstraße. Unter Federführung der Firma Schaeffler (LuK) entstehen am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ein "Park der E-Mobilität" sowie eine Kinder-Uni. Anschaulich werde erklärt, wie E-Autos funktionieren oder "wie wir uns in Zukunft fortbewegen können", erläutert Kaiser. Autohäuser und Fahrradhändler zeigen ihre aktuellen Elektro- und Hybridmodelle. Gelegenheit für erste Fahrversuche mit einem E-Auto ergibt sich auf einem abgesperrten Rundkurs. Der Friedrichsbau steht unter dem Motto "Schwarzwald". Dienstleistungen und Design sind dort vorwiegend beheimatet. Im Bürgerhaus präsentieren sich Großbetriebe, EDV-Dienstleister und die Wirtschaftsregionen. Im Freigelände zwischen Friedrichsbau und ZOB informieren Handwerksbetriebe zu Themen, die mit Bau, Ausbau und Sanierung zu tun haben. Auch Bauhof, Forst und Stadtgärtnerei sind mit von der Partie. Die Mediathek ist ebenfalls geöffnet. Die Organisatoren versprechen ein großes Rahmenprogramm und ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Auf einer Bühne bei der Sparkasse wechseln sich Tanz, Musik und Modenschau ab. Die Musikschule veranstaltet den "Tag der offenen Ohren". Der Parkplatz bei der Sparkasse verwandelt sich in eine Spielstraße mit Kinderwerkstatt, für die das Spielmobil Freiburg verantwortlich zeichnet. Musik und Bewirtung sorgen für den Ausklang am Samstagabend. Wie OB Schnurr ankündigt, wird IHK-Präsident Wolfgang Grenke die Leistungsschau am Samstag, 11 Uhr, eröffnen. Grenke ist zugleich Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Gemeinsam mit Ehrengästen wird auf dem Europaplatz ein Riesen-Kuchen zugunsten eines guten Zwecks angeschnitten. Naturgemäß hoffen die Organisatoren auf Wetterglück, nicht zuletzt damit viele Besucher mit dem Fahrrad oder E-Bike anreisen können, meint Bergmaier. Als Ansprechpartnerin für die Leistungsschau steht Michaela Kaiser zur Verfügung, (07223) 935667, E-Mail: m.kaiser.stadt@buehl.de.

