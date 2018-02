Stadtverwaltung zieht sich zurück

Höche ist technischer Geschäftsführer der Bühler Stadtwerke GmbH. Sein Kollege Reiner Liebich, kaufmännischer Geschäftsführer, soll den Zweckverband stellvertretend leiten. Die Personalie geht einher mit einer Änderung des Betriebsführungsvertrags. Seit jeher betreuen die Stadtwerke Pumpwerke, Anlagen und Leitungsnetz des Zweckverbands.

Förmlich beschlossen ist der Wechsel aber noch nicht. Jener stand zwar auf der Tagesordnung der Verbandssitzung am Montag. Die Angelegenheit wurde jedoch vertagt, da sich die Bürgermeister von Bühlertal und Ottersweier, Hans-Peter Braun und Jürgen Pfetzer, im Vorfeld mit ihren Gemeinderäten beraten wollen.

De facto ist Höche jedoch schon als alleiniger Geschäftsführer im Amt, da es die bisherige Doppelspitze nicht mehr gibt. Johanna Balaskas musste als kaufmännische Leiterin des Zweckverbands zum Jahreswechsel ihren Posten räumen und wurde in der Sitzung verabschiedet. Begründet wurde die Notwendigkeit der Neuregelung mit ihrer Paralleltätigkeit als kaufmännische Geschäftsführerin der Bühler Sportstätten GmbH - jener Gesellschaft also, die von der Konzessionsabgabe der Stadtwerke profitiert.

Balaskas, im Hauptberuf Kämmerin der Stadt Bühl, war über 20 Jahre für den Zweckverband tätig, der vor seiner Ausweitung auf Ottersweier noch den Namen "Gruppenwasserversorgung Bühler Tal" trug. Von 1995 an agierte sie als dessen Verbandsrechnerin, 2009 wurde sie zur kaufmännischen Geschäftsführerin bestellt. Außerdem war sie kommissarische Schriftführerin.

Die Verwaltungsarbeit des Zweckverbands, bislang Aufgabe der Stadtverwaltung, geht an die Stadtwerke über. Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Sitzungsdienst, Versicherungswesen und Grundstücksverkehr sollen der städtischen Tochterfirma übertragen werden.

Betriebs- und Finanzkosten werden per Umlage den Verbandsmitgliedern in Rechnung gestellt. Außerdem wird eine Vermögensumlage erhoben, um das Eigenkapital um weitere 35000 Euro aufzustocken. Mit 43,75 Prozent ist die Stadtwerke GmbH größter Anteilseigner. Jeweils 18,75 Prozent entfallen auf Bühl, Bühlertal und Ottersweier. Verbandsvorsitzender bleibt Oberbürgermeister Hubert Schnurr.

Die größte Investition in diesem Jahr stellt die Dachsanierung des Pumpwerks Landmatt, im Hägenich zwischen Bühl und Ottersweier gelegen, dar. "Wir müssen das Dach abdichten", erläuterte Rüdiger Höche den Ausschussmitgliedern. Voraussichtliche Kosten: etwa 100000 Euro. Auch der dortige Tiefbrunnen, Mitte der 50er Jahre geschlagen, bedarf einer Sanierung. Für Untersuchung und Ausführung sind 20000 Euro veranschlagt.

Etwa 70000 Euro werden in die Planung von zwei Anlagen zur Konzentrataufbereitung und Phosphatfällung an den Wasserwerken Bühl und Balzhofen in die Hand genommen. Dieser Finanzposten ließ Bühlertals Bürgermeister Braun gegen den Wirtschaftsplan stimmen (siehe BT von gestern).

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Vielmehr soll der Schuldenstand von 1,6 auf 1,5 Millionen Euro sinken. Seit 2010 baut der Verband kontinuierlich Schulden ab.