Werfen mit Maß und Ziel

Bühl - "Narri Narro!", "Helau!", "Schenkele hoch!" Die närrischen Rufe gehören zu den Fastnachtsumzügen wie das Konfetti, das nicht allerorten willkommen ist. Oft nicht größer als der Kopf eines Reißnagels werden die bunten Papierschnipsel von den Narren geworfen oder aus Kanonen geschossen. Ob in Haaren, Kostümen oder auf der Straße - Konfetti zu entfernen, kann zu einer durchaus nervigen Angelegenheit werden.

Schluss mit den Papierschnipseln, hieß es für den Fastnachtsumzug in der Stuttgarter Innenstadt. Es erging Konfettiverbot. Die Thematik wird auch hierzulande kontrovers diskutiert, schildert Alexander Straub, Zunftmeister der Bühler Hexen. "In Bühl darf mit Maß und Ziel geworfen werden. So wurde es mit der Stadt abgestimmt", sagt Straub. Gleichzeitig merkt er an, dass es bei einigen Umzügen in jüngerer Vergangenheit nicht mehr erlaubt war, Konfetti zu werfen. "Von zehn Umzügen ist es bei sechs verboten", zeigt er sich enttäuscht. Grundsätzlich könne er die Verantwortlichen verstehen, als störend empfindet er die Papierblättchen aber nicht.

Nicht werfen, aber einseifen: Das gilt bei den Eisentäler Schartenberghexen. In einer kleinen Holzbütte, die auf einem Leiterwagen gezogen wird, werden junge Frauen, welche die Narren aus dem Publikum holen, eingeseift. "Wir haben keinen großen Wagen mit lauter Musik. Unsere Markenzeichen sind die Holzbütte und das Einseifen", attestiert Stefan Meier, Vorsitzender der Schartenberghexen. Für Meier gehört Konfetti zu einem "richtigen Umzug" einfach dazu. Pro Umzug werfen die Eisentäler die Menge von zwei bis drei großen Müllsäcken. Mehr nicht. Aufgrund der steigenden Kosten für Konfetti wollen sie nicht verschwenderisch damit umgehen.

Die runden Schnipsel lassen sich auch maschinell ins Publikum schießen. Dies wird sowohl von den Schwarzwaldhexen als auch von den Felsenteufeln praktiziert, beide aus Bühlertal. Die Felsenteufel setzten dabei auf einen umgebauten Laubbläser, die Schwarzwaldhexen verwenden dazu eine Kanone mit Pressluft. So entsteht laut Thomas Doll, Vorsitzender der Schwarzwaldhexen, weniger Müll: "Wir setzten Konfetti damit gezielt ein. Schon eine Handvoll kann mit der Kanone viel Wirkung erzielen." Er sei gegen ein Verbot des Konfettis, könne es aber verstehen, dass sich Kommunen und Umzugsmeister Gedanken über den Umgang mit den Papierschnipseln machen.

Ob beim Bühlertäler Rosenmontagsumzug Konfetti verwendet darf, entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir machen es von den Witterungsbedingungen abhängig. Wir haben am Vormittag eine Sitzung und besprechen dann, wie wir es angehen", erklärt der Bühlertäler Umzugsleiter Michael Beyrle, ebenfalls ein Felsenteufel. Er berichtet, dass der Konfettieinsatz zuletzt zurückgegangen sei und sich viele Teilnehmer Gedanken über Alternativen wie Gutsele und Bonbons machen. Dahinter stehe auch eine Kostenfrage: Den Aufwand der Straßenreinigung stellt die Gemeinde der Bühlertäler Fastnachtsvereinigung, die aus zehn Zünften besteht, in Rechnung.

Ein Geheimnis machen die Zünfte daraus, woher sie ihre Papierschnipsel beziehen. Alle Befragten gaben an, von einer befreundeten Zunft das Konfetti zu bekommen. Woher diese ihre Rationen erhalten? "Das wissen die selbst auch nicht."