Leistenbruch erweist sich als Ticket in die Freiheit

Bühl - Es ist der 8. Februar 1948 - heute vor genau 70 Jahren. In der Ottersweierer Hauptstraße klopft es gegen fünf Uhr morgens an die Tür. Der damals 26-jährige Ernst Meier steht davor und wartet, dass seine Mutter aufmacht. "Alle waren sehr glücklich und zufrieden, dass ich unversehrt zurückgekommen bin", erzählt Meier. Nach knapp acht harten Jahren im Krieg und in Gefangenschaft kehrte der junge Ottersweierer, der heute in der Bühler Weststadt wohnt, nun endlich wieder nach Hause zurück.

"Ich wurde in Nimes entlassen, da die Ärzte bei mir während einer Untersuchung einen Leistenbruch feststellten", erzählt der 96-Jährige und zeigt sich dankbar. Dass er sich diesen schon in seiner frühen Jugend zugezogen hatte, interessierte damals niemanden im Süden Frankreichs.

Alles fing an am 3. Oktober 1940. Der damals 19-jährige Sohn einer Ottersweierer Familie wurde zum Arbeitsdienst ins Elsass eingezogen. Am 6. Februar des folgenden Jahres kam er als Wehrmachtssoldat nach Heilbronn und begann eine Ausbildung als Funker, die er als sehr lehrreich beschreibt. Mit seinen Kameraden, mit denen er nach Kriegsende noch lange Jahre Kontakt pflegte, gehörte er einem Funkerzug an. Für ein Zwischenkommando ging es weiter in die Vogesen in die Nähe von Epinal. Über Stettin gelangte Meier in den kalten Norden Europas. "Von Rovaniemi in Finnland, dem Paris des Nordens, mussten wir einen 500 Kilometer langen Marsch an die Liza-Front nach Murmansk bewältigen - bei eisigen Temperaturen." Ziel war es, die russische Hafenstadt Murmansk zu erobern, was aber nicht gelang und zu großen Verlusten innerhalb der deutschen Truppen führte. Ende 1944 wurde Meier unter englischer Hochherrschaft in Norwegen interniert. "Nach dem Kriegsende 1945 brachten uns die Amerikaner in Frachtern, auf denen rund 2000 Soldaten waren, nach Frankreich." Über Bremerhaven, Bingen am Rhein, Bad Kreuznach und St. Wendel kamen sie in ein Gefangenenlager nahe Bordeaux. "Dort gab es das beste Brot. Jeder hat täglich 400 Gramm erhalten. Das Einzige was wir nicht bekommen haben, war Wein - und das in dieser Region", erinnert sich Meier trotz aller Umstände positiv zurück. In einem Arbeitskommando von 25 Soldaten schuftete er täglich zehn Stunden als Holzfäller. "Das gute Werkzeug, das uns die Franzosen zur Verfügung gestellt haben, erleichterte unsere Tätigkeit."

Im Herbst 1947 überredete ihn sein Kamerad Jupp Höfer zur Flucht. "Der Jupp hat richtig Mut gehabt und ich bin halt mitgegangen", erzählt Meier. Dass diese sich als großes Risiko darstellte, darüber ist er sich noch heute im Klaren. "Wir haben es aber einfach versucht, und zunächst hat es ja auch ganz gut geklappt."

Um Mitternacht gelang es ihnen, das Lager zu verlassen. Ihr Plan war es, über Italien und die Schweiz nach Deutschland zu gelangen. Vier Wochen und rund 400 Kilometer folgten sie auf dem vermeintlichen Weg in die Heimat den Sternen und ernährten sich von dem, was sie am Wegesrand gefunden haben: Trauben, Feigen oder Tomaten. "Als es uns nach einem Monat langweilig wurde, sind wir nicht mehr aufmerksam genug gewesen", blickt Meier nachdenklich zurück. Letztendlich wurden sie von französischen Feldjägern in der Nähe von Montpellier entdeckt und festgenommen. "In Handschellen mussten wir vom Bahnhof in Montpellier nach Nimes fahren." Dort kamen sie erneut in ein Gefangenenlager, wo Ernst Meier noch knapp drei Monate ausharren musste. "Ganz ehrlich: Die Flucht hätte durchaus komplett schiefgehen können. Wir hatten Glück."

Nach knapp zweieinhalbjähriger Gefangenschaft kam "die erlösende ärztliche Untersuchung". Der Leistenbruch, den er sich in der Jugend zugezogen hatte, erwies sich als Ticket in die Freiheit. "Das kam wirklich sehr überraschend, sonst hätte es sein können, dass ich noch ein halbes Jahr hätte bleiben müssen", sagt Meier.

Über Tuttlingen, wo ihn die Franzosen den Deutschen übergaben, machte er sich auf in Richtung Heimat und zu seinen Eltern in die Ottersweierer Hauptstraße. Damit war auch für Ernst Meier der Krieg zu Ende.